ایستادگی ملت ایران ریشه در فرهنگ شهادت و باورهای دینی مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فیاضی ظهر دوشنبه در دومین یادواره شهدای ورزشکار استان آذربایجان‌ غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور اظهار کرد: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه بخشی از اصالت و شناسنامه کشور و یادآور روزهایی است که ملت ایران برای دفاع از استقلال و عزت خود ایستاد.

وی با اشاره به تقدیم هزاران شهید در راه انقلاب اسلامی و دفاع از کشور افزود: آذربایجان ‌غربی نیز بیش از ۱۲ هزار شهید را از اقشار مختلف از جمله روحانیان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر اقشار تقدیم انقلاب کرده است و این شهدا سرمایه‌های ماندگار کشور هستند.

نماینده ولی‌ فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه خون شهدا سند شجاعت و عزت ملت ایران است، ادامه داد: اگر امروز ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان با قدرت ایستاده، بخش مهمی از این ایستادگی ریشه در فرهنگ شهادت و باورهای دینی مردم دارد.

حجت الاسلام فیاضی با تاکید بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان گفت: نسل امروز باید بداند که امنیت، استقلال و عزت کشور به آسانی به دست نیامده و برای حفظ این سرمایه‌ها، انسان‌های بزرگی از جان خود گذشتند.

وی برگزاری یادواره‌های شهدا را اقدامی در مسیر زنده نگه داشتن تاریخ و هویت کشور دانست و اظهار کرد: گرامیداشت شهدا یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه مورد تاکید آموزه‌های دینی و قرآن کریم است و باید یاد و نام شهدا برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.

قهرمان واقعی کسی است که از ارزش‌ها، مردم و سرزمین خود دفاع کند

نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه ورزشکاران در جامعه خاطرنشان کرد: در میان شهدای انقلاب و دفاع از کشور، ورزشکاران بسیاری حضور داشتند که در کنار فعالیت‌های ورزشی خود، در میدان دفاع از میهن نیز نقش‌آفرینی کردند و جان خود را برای عزت ایران اسلامی تقدیم کردند.

وی افزود: شهدای ورزشکار نشان دادند که قهرمانی تنها به کسب مدال و حضور در میدان مسابقه محدود نمی‌شود، بلکه زمانی که کشور به دفاع و ایستادگی نیاز دارد، قهرمان واقعی کسی است که از ارزش‌ها، مردم و سرزمین خود دفاع کند.

حجت الاسلام فیاضی همچنین با اشاره به حوادث و جنگ‌های اخیر گفت: ملت ایران در سال‌های مختلف با فشارها و تهدیدهای دشمنان مواجه بوده، اما آنچه موجب استمرار ایستادگی مردم شده، باور به خدا، ایمان، روحیه مقاومت و فرهنگ شهادت است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و اعتقادی آذربایجان‌ غربی گفت: این استان با تقدیم هزاران شهید، از جمله شهدای ورزشکار، نمونه‌ای روشن از حضور اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور است و باید این میراث به نسل جوان منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان دومین یادواره شهدای ورزشکار استان، خانواده‌های معظم شهدا، ورزشکاران و قهرمانان ورزشی حاضر در این مراسم، اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران است.