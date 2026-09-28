نشست هماهنگی فصل جدید لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد؛ اعلام مصوبات نشست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و هم اندیشی فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور امروز (دوشنبه ٦ مهر) با حضور جواد داوری سرپرست فدراسیون، میثم علیپور رئیس سازمان لیگ و نمایندگان تیم های متقاضی حضور در این فصل از مسابقات در هتل المپیک برگزار شد.



نحوه برگزاری لیگ و پیش بینی تمهیدات موردنظر در صورت مواجه شدن با اتفاقات غیرقابل پیش بینی، برنامه ریزی بازی های پیش فصل، زمان آغاز لیگ، وضعیت بازیکنان خارجی و .... از محورهای مطرح در این نشست بود که مورد بحث میان مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان تیم ها قرار گرفت.



مصوبات این نشست به این شرح است:



*فصل ٠٦-١٤٠٥ لیگ برتر بسکتبال بانوان از ٨ آبان آغاز خواهد. شد.



*قرعه کشی لیگ ١٢ مهر برگزار خواهد شد.



*رقابت های پیش فصل ٢١ تا ٢٦ مهر برگزار خواهد شد.



*لیگ برتر بسکتبال بانوان با حضور ١٠ تیم آغاز خواهد شد.



*تیم ها موظف به تعیین میزبان دوم برای دیدارهای خانگی شان هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی در شهرشان، محل انجام بازی به گزینه دوم میزبانی منتقل شود.



*مرحله نخست پلی اف به صورت ٢ از ٣ و سایر مراحل تا فینال به صورت ٣ از ٥ برگزار خواهد شد.



*سهمیه بازیکنان کلی هر تیم ١٩ بازیکن شامل ١٧ بازیکن داخلی و ٢ بازیکن خارجی است ضمن اینکه جذب بازیکن هفدهم داخلی مشروط به رعایت رده سنی زیر ٢١ سال است.



*تیم هایی که به هر دلیل شرایط جذب بازیکن خارجی ندارند، می توانند از سهمیه بازیکنان خارجی برای جذب بازیکن داخلی استفاده کنند.



*باشگاه ها در صورت مواجه شدن با مصدومیت بازیکن، صرفا به شرط اخذ مدرک لازم از فدراسیون پزشکی ورزشی و تایید فدراسیون، مجاز به جابه جایی می باشند.



*تیم هایی که قصد جذب بازیکن خارجی دارند باید اولین گزینه خارجی را حتما تا نیم فصل و گزینه دوم خارجی را نهایت تا قبل از پلی اف دوم (نیمه نهایی) و حداکثر ٢٤ ساعت قبل از آغاز این مرحله در اختیار بگیرند.



*تعداد اعضای کادر فنی هر تیم که برای آنها آی دی کارت صادر می شود و مجاز به نشستن روی نیمکت می شوند، ٩ نفر است.



*سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن شرایط در مورد لغو یا جابه جایی دیدارها تصمیم گیری می شود.



*امتناع تیم ها برای حضور در محل مسابقه و رویارویی با حریف به دلایلی مانند عدم تاثیر نتیجه روی موقعیت، علاوه بر باخت فنی منجر به جریمه هم خواهد شد.



*تیم ها موظف به تبعیت از الزامات سازمان لیگ بسکتبال برای طرح البسه هستند.



استقلال تهران، گاز تهران، نفت آبادان، گروه بهمن، باتسام مشهد، آکادمی سحر، پیشرو، KWC تهران و نیکا گرگان ۹ تیمی هستند که تاکنون حضورشان را در فصل جدید لیگ برتر بانوان قطعی کرده اند.



کاسپین تهران و گلنور هم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند اما پذیرش قطعی این دو تیم منوط به بررسی های نهایی و صدور مجوز حضور از سوی سازمان لیگ خواهد بود.



استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال بانوان است.