به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی کاظمی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد بحران که در بخشداری بالاگریوه، با تشریح برنامههای این اداره برای فصل قشلاق، اظهار کرد: امور عشایر به عنوان نماینده دولت در حوزه خدماترسانی به جامعه عشایری، تمام ظرفیت خود را برای ارائه خدمات مطلوب و حمایت از عشایر به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اعتراض برخی دهیاران نسبت به کوچ قشلاقی عشایر به بخش بالاگریوه افزود: بخش قابل توجهی از عشایر دارای پروانه چرا هستند و بررسی پروانههای چرا و میزان و تعداد مجوزهای صادرشده بر عهده اداره منابع طبیعی است.
کاظمی تصریح کرد: عشایری که فاقد پروانه چرای دام باشند، مجاز به استقرار قشلاقی نخواهند بود و با هماهنگی اداره منابع طبیعی، از اسکان افراد فاقد مجوز جلوگیری میشود.
رئیس امور عشایر پلدختر تأکید کرد: عشایری که دارای مجوز قانونی هستند و تقویم کوچ را رعایت میکنند، مشمول خدمات امور عشایر خواهند بود و این اداره وظیفه دارد خدمات مورد نیاز آنان را در چارچوب ضوابط ارائه کند.
آبرسانی سیار با دو دستگاه تانکر
کاظمی تأمین آب مورد نیاز عشایر را یکی از مهمترین برنامههای امور عشایر در دوره قشلاق عنوان کرد و گفت: در مدت حضور عشایر در بخش بالاگریوه، آبرسانی سیار با استفاده از دو دستگاه تانکر آبرسان انجام خواهد شد تا نیازهای آبی جامعه عشایری تا حد امکان تأمین شود.
وی افزود: برنامه خدماترسانی با توجه به شرایط منطقه، نیاز عشایر و وضعیت استقرار آنان دنبال خواهد شد و تلاش میشود وقفهای در ارائه خدمات ضروری ایجاد نشود.
هشدار درباره استقرار عشایر در مناطق حادثهخیز
رئیس امور عشایر پلدختر همچنین بر ضرورت توجه عشایر به هشدارهای هواشناسی و مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: در صورت پیشبینی بارندگی بیش از نرمال و احتمال وقوع بحران، اطلاعرسانی لازم از طریق ارتباط حضوری و همچنین شبکه پیامرسان شرکت تعاونی عشایری انجام خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: هدف از این اطلاعرسانی، افزایش آمادگی عشایر و جلوگیری از استقرار و اطراق آنان در مناطق حادثهخیز، حاشیه رودخانهها و مسیرهای مستعد سیلاب است تا از بروز خسارتهای احتمالی پیشگیری شود.
تأکید بر هماهنگی دستگاههای متولی
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان امور عشایر، منابع طبیعی، بخشداریها، دهیاریها و جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط چرای دام و تقویم کوچ از یک سو و فراهم کردن خدمات لازم برای عشایر دارای مجوز از سوی دیگر، میتواند زمینه مدیریت بهتر کوچ قشلاقی و کاهش مخاطرات احتمالی در بخش بالاگریوه را فراهم کند.
نظر شما