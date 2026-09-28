به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های شهدا در سنندج، اظهار کرد: یاد شهدا زمانی می‌تواند برای جامعه اثرگذار باشد که از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته و به زمینه‌ای برای انتقال ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به نسل‌های آینده تبدیل شود.

وی افزود: کسانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های مورد باور مردم فدا کردند، میراثی فرهنگی و اجتماعی برای جامعه برجای گذاشته‌اند و شناخت این میراث برای نسل‌های جدید اهمیت دارد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان بیان کرد: برگزاری مراسم برای شهدا در واقع فرصتی برای خود جامعه است تا درباره مفاهیمی مانند فداکاری، مقاومت و احساس مسئولیت در قبال کشور تأمل کند.

عسکری ادامه داد: اگر این مفاهیم به شکل صحیح به نسل‌های جدید منتقل شوند، می‌توانند در مواجهه جامعه با مسائل و شرایط دشوار، به تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری کمک کنند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی عنوان کرد: در مقاطع مختلف، حضور مردم نشان داده است که نسل‌های پس از دوران دفاع مقدس نیز در شرایط حساس نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت نبوده‌اند.

حضور مردم در شرایط حساس

عسکری با اشاره به پویش «جانفدا» گفت: مشارکت بیش از ۳۴ میلیون نفر در این پویش، نمونه‌ای از توجه بخش قابل توجهی از جامعه به مفاهیم فداکاری و ایثار است.

وی افزود: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد انتقال تجربه و فرهنگ نسل‌های پیشین به نسل‌های جدید امکان‌پذیر است و جوانان نیز می‌توانند در شرایط مختلف، نقش خود را در قبال جامعه و ارزش‌های مورد اعتقادشان ایفا کنند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با قدردانی از اقدامات شهرداری سنندج در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: مدیریت شهری در کنار فعالیت‌های خدماتی، می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و معرفی ارزش‌های دفاع مقدس استفاده کند.

عسکری در ادامه سخنان خود به جایگاه خانواده‌های شهدا پرداخت و گفت: پدران و مادران، همسران و فرزندان شهدا هزینه سنگینی برای امنیت جامعه پرداخت کرده‌اند و توجه به این خانواده‌ها نباید محدود به ایام خاص باشد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان در برابر خانواده‌های شهدا مسئولیت دارند و خدمت به این خانواده‌ها بخشی از وظیفه‌ای است که جامعه در قبال ایثار آنان بر عهده دارد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش پایانی سخنان خود، همراهی مردم و نیروهای مسلح را از عوامل مؤثر در عبور کشور از شرایط دشوار دانست و اظهار کرد: حفظ هوشیاری و انسجام اجتماعی در کنار تلاش نیروهای مسلح می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و امنیت بیشتر باشد.

عسکری تأکید کرد: زمانی می‌توان از ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت سخن گفت که این فرهنگ در رفتار اجتماعی و احساس مسئولیت نسل‌های مختلف نمود پیدا کند و صرفاً به برگزاری مراسم در مناسبت‌های خاص محدود نشود.