به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو عصر دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان ارومیه، با بیان اینکه هدف از کنترل و نظارت، مچگیری نیست، اظهار کرد: رویکرد اصلی باید اصلاح فرآیندها و فرهنگسازی باشد تا ضمن ارتقای کیفیت خدمترسانی، مردم نیز نسبت به حقوق خود آگاهی بیشتری پیدا کنند و در فرآیند نظارت مشارکت داشته باشند.
وی افزود: موضوعاتی مانند کارت بهداشت، شیفت و روزهای کاری نانواییها و وزن ثبتی چانه و نان باید به شکل شفاف اطلاعرسانی شود تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به کیفیت و نحوه ارائه خدمات مطالبهگری کنند.
فرماندار ارومیه همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها برای اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این حوزه تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که نتواند به آگاهی عمومی و مشارکت مردم منجر شود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت؛ بنابراین باید از ظرفیت رسانهها برای تبدیل نظارت به یک فرهنگ عمومی استفاده کرد.
در ادامه این جلسه، موضوعات مرتبط با وضعیت حمل و توزیع آرد، عملکرد نانواییها، رعایت سهمیه، تامین آرد کامل موردنیاز برخی نانوایی های مرتبط و ضوابط تعیینشده، مسائل بهداشتی و نحوه نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر مصوبات و رفع مسائل موجود تأکید شد.
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