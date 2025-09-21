۴۸ نانوایی متخلف در رشت پلمب شدند؛ برخورد با تهدیدکنندگان سلامت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت با محوریت بررسی عملکرد نانواییها، تخلفات ثبتشده و ساماندهی مجوزهای آزادپز اظهار کرد: طی شش ماه گذشته ۴۸ نانوایی متخلف به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی و استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز توسط اداره بهداشت و درمان شهرستان رشت پلمب شدهاند.
تهدید سلامت مردم خط قرمز ما است
فرماندار رشت با تاکید بر برخورد قاطع با تخلفات حوزه نان گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و هیچگونه مسامحهای در برخورد با واحدهای متخلف نخواهیم داشت.
میرغضنفری تصریح کرد: واحدهایی که قبلاً پلمب شدهاند، اگر مرتکب تخلفات مشابه شوند و سلامت مردم را تهدید کنند، امتیاز فعالیت آنها لغو خواهد شد و مجوزشان به متقاضیان جدید واگذار میشود.
وی افزود: این اختیار در خصوص نانواییهای آزادپز نیز به کارگروه آرد و نان شهرستان واگذار شده است و تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت یا واگذاری مجوز به عهده این نهاد خواهد بود.
افزایش تقاضا برای نانواییهای آزادپز
وی گفت: در حال حاضر ۲۵ واحد نانوایی آزادپز در شهر رشت فعال هستند و ۳۵ متقاضی جدید برای دریافت مجوز فعالیت درخواست دادهاند و بر اساس ظرفیت و زیرساختهای موجود، نانواییهایی که شرایط فنی و بهداشتی را دارا باشند، میتوانند پس از اخذ مصوبه کارگروه، فعالیت خود را آغاز کنند.
فرماندار رشت با اشاره به استقبال شهروندان از نانواییهای آزادپز اظهار داشت: مجوزهای لازم با توجه به ظرفیت قانونی صادر خواهد شد و حمایت از واحدهای کیفی در دستور کار ما قرار دارد.
نظارت روزانه و بازرسیهای مشترک
وی تأکید کرد: بازدیدهای بهداشتی و نظارتی به صورت روزانه توسط سازمانهای بهداشت، اصناف، صنعت و معدن انجام میشود. همچنین گزارشهای مردمی دریافتی از طریق سامانههایی نظیر سامانه ۱۲۴، به صورت منظم پردازش و بررسی میشود.
میرغضنفری گفت: بر اساس مصوبه کارگروه مقرر شده است گزارشهای مردمی هر پانزدهم ماه در قالب فهرست به کارگروه آرد و نان شهرستان و فرمانداری ارائه شود.
برخورد شدید با نانواییهای متخلف
میرغضنفری با اشاره به ادامه روند نظارتها گفت: بازرسیهای میدانی و بازدیدهای مشترک هفتگی با حضور همه نهادهای مرتبط انجام میشود و واحدهایی که کیفیت نان آنها طبق گزارشهای مردمی پایین باشد، مورد بازرسی ویژه قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: در صورت تکرار تخلف، اقدامات تنبیهی تنها به کاهش سهمیه آرد محدود نخواهد شد، بلکه نانواییهای متخلف پلمب میشوند و سهمیه آنها به نانواییهای مجاور و خوشسابقه منتقل خواهد شد.
فرماندار رشت در پایان خاطرنشان کرد: حفظ کیفیت نان و رعایت اصول بهداشتی در اولویت سیاستهای نظارتی شهرستان است و ما از تمامی ظرفیتها برای صیانت از سلامت مردم استفاده خواهیم کرد.
