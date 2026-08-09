به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن پرتوی سنگی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و با هدف حمایت از زیرساختهای آموزشی استان، طی رایزنیها و پیگیریهای انجام شده، مقدار ۶ هزار مترمربع شیشه جهت نوسازی ساختمان مدارس آسیب دیده از جنگ رمضان استان اختصاص یافت.
پرتوی سنگی با اشاره به پیشینه این اقدام افزود: بخشی از فضاهای آموزشی استان بوشهر همچنان با آثار فرسودگی ناشی از دوران جنگ تحمیلی و یا ابنیه قدیمی روبرو هستند که نیاز به بازسازی فوری دارند. این محموله به طور ویژه برای مدارس آسیبدیده استان در نظر گرفته شده است تا محیطی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان عزیز فراهم شود.
وی در پایان گفت: فرآیند توزیع و نصب این شیشهها با نظارت فنی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر و بر اساس اولویتبندی مناطق محروم و آسیبدیده، بهزودی آغاز خواهد شد.
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