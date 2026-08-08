بارگیری نفت کنسرسیوم خط لوله خزر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چند منبع تجاری اعلام کردند که در پی بازیابی مسیر اصلی صادرات نفت خام قزاقستان پس از حمله‌های پهپادی، کنسرسیوم خط لوله خزر این هفته به دلیل نگرانی‌های امنیتی و کمبود نفتکش، بارها بارگیری نفت را به حالت تعلیق درآورده است.

بارگیری از این خط لوله که حدود ۱.۸ درصد از عرضه جهانی نفت را از قزاقستان به ساحل دریای سیاه روسیه منتقل می‌کند، از اواسط ماه گذشته مختل شده و به اختلال در صادرات عرضه ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دامن زده است.

به گفته منابع، بارگیری از این خط لوله این هفته برای مدت کوتاهی انجام شده، اما روز چهارشنبه (۱۴ مرداد) متوقف شده است.

مالکان کشتی‌ها به دلیل تهدید به حمله پهپادی، تمایلی به بارگیری از خط لوله کنسرسیوم خزر ندارند.

گروه حمل‌ونقل فسکو روسیه روز سه‌شنبه (۱۳ مرداد) فعالیت خود را در این منطقه به حالت تعلیق درآورد، درحالی‌که یکی از فروشندگان نفت این کنسرسیوم در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد در هفته‌های اخیر برای یافتن نفتکش برای بارگیری محموله تلاش کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه (۱۲ مرداد) اوکراین را به حمله به نفتکش‌ها در حین بارگیری در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسیسک متهم کرد و گفت که اقدام‌های کی‌یف به‌منظور بی‌ثبات‌کردن بازارهای جهانی نفت است.

در همین حال، وزارت انرژی قزاقستان روز شنبه (دهم مرداد) اعلام کرده بود که توقف کامل عملیات بارگیری کنسرسیوم خط لوله خزر در دست بررسی نیست و اوضاع تحت کنترل است.

قزاقستان که محصور در خشکی است، برای صادرات نفت خام از طریق دریا به‌شدت به بندرهای روسیه وابسته است و اختلال در خط لوله و بارگیری می‌تواند سبب کاهش تولید این کشور شود.

پس از تشدید حمله به نفتکش‌ها در ماه ژوئیه، تولید نفت قزاقستان نسبت به ماه ژوئن ۱۴ درصد کاهش یافت.

به گفته منابع، شرکت تنگیزشوراویل در نظر دارد در ماه اوت حدود ۱۰۰ هزار تن نفت را از طریق راه آهن به بندر باتومی در دریای سیاه گرجستان صادر کند.