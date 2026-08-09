به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج نظری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت پایدار و تجهیز ساختار انتظامی شهرستان تازه‌تأسیس معمولان، با پیگیری‌های مستمر فرمانده انتظامی لرستان و با موافقت فرماندهی انتظامی کل کشور، گام عملیاتی مهمی در راستای تقویت ناوگان خودرویی این منطقه برداشته شد.

وی با اشاره به جزئیات این تجهیزات، افزود: در این مرحله از عملیات، تعداد هفت‌دستگاه خودروی صفرکیلومتر شامل پنج دستگاه خودروی سمند و دو دستگاه خودروی تویوتا به ناوگان پلیس شهرستان معمولان اختصاص یافت. این تجهیزات جدید، مستقیماً بر ارتقای توان عملیاتی نیروهای انتظامی و افزایش سرعت پاسخگویی در محل‌های وقوع حادثه و مأموریت‌های امنیتی تأثیرگذار خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی لرستان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های لجستیکی برای ارتقای امنیت، تصریح کرد: هدف اصلی از این تجهیزات، ایجاد زیربنای لازم برای ارتقای ضریب امنیت و تأمین آرامش خاطر شهروندان شهرستان معمولان است

سرهنگ نظری، تصریح کرد: امید است با تقویت این زیرساخت‌ها و تداوم همراهی و مشارکت مقتدرانه مردم شریف معمولان با پلیس، شاهد ارتقای بیش‌ازپیش سطح امنیت و آرامش در سراسر این شهرستان باشیم.