به گزارش خبرنگار مهر؛ جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان البرز و فعالان رسانهای شهرستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاری فرصتی برای پاسداشت جایگاه قلم، آگاهی و حقیقتجویی است.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی افزود: یاد و خاطره شهدای خبرنگار بهویژه شهدای شاخص شهرستان ساوجبلاغ از جمله شهید فراغتپور و شهید صالحی را گرامی میداریم و همچنین یاد مرحوم ناصر مجرد، استاد و پیشکسوت عرصه خبر که سالها در شهر مهستان فعالیت داشت، زنده نگه میداریم.
روایت حقیقت مؤلفه جدید قدرت ملی
فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه نقش رسانه در شرایط امروز بیش از گذشته اهمیت یافته است، گفت: در جهان امروز قدرت کشورها دیگر صرفاً با شاخصهای نظامی، اقتصادی و فناورانه سنجیده نمیشود و توانایی روایت حقیقت، اقناع افکار عمومی و مدیریت فضای ادراکی جامعه به یکی از مؤلفههای اصلی قدرت ملی تبدیل شده است.
صادقلو ادامه داد: امروز درگیر جنگ شناختی و ترکیبی هستیم و دشمن تلاش میکند با عملیات روانی، القای ناامیدی و ایجاد شکافهای اجتماعی، پیش از تسلط بر میدان، ذهنها را تصرف کند.
وی با قدردانی از عملکرد خبرنگاران و اصحاب رسانه در این عرصه بیان کرد: رسانهها در این شرایط نقش مهمی در مقابله با عملیات روانی و تبیین واقعیتها دارند و خبرنگاران میتوانند با اطلاعرسانی صحیح، دقیق و مسئولانه در این میدان اثرگذار باشند.
مسئولان باید پاسخگوی خبرنگاران باشند
فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت تقویت رابطه میان مسئولان و خبرنگاران اظهار کرد: رابطه خبرنگار و مسئول یک رابطه دوطرفه است و همانطور که مسئولان از خبرنگاران انتظار دارند، باید به مطالبات و انتظارات اصحاب رسانه نیز توجه کنند.
وی نخستین انتظار از مدیران را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: مدیران باید پاسخگو و شفاف باشند و اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران را در اختیار آنها قرار دهند تا رسانهها بتوانند وظیفه خود را در اطلاعرسانی به جامعه بهدرستی انجام دهند.
صادقلو تصریح کرد: اگر خبرنگاری قصد دارد در حوزه کشاورزی، باغداری یا هر موضوع تخصصی دیگری گزارش تهیه کند، دستگاه مربوطه باید اطلاعات بهروز و دقیق حوزه فعالیت خود را در اختیار رسانه قرار دهد.
وی احترام به استقلال رسانه را از دیگر الزامات دانست و گفت: نباید خبرنگاران را تحت فشار قرار داد و باید به نقدهای منصفانه و کارشناسی رسانهها احترام گذاشت.
خبرنگاران محلی ظرفیت مهم شهرستان هستند
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اهمیت فعالیت خبرنگاران محلی بیان کرد: خبرنگاران شهرستانی به دلیل شناخت دقیق از مسائل، ظرفیتها و مشکلات منطقه، ظرفیت ارزشمندی برای مدیریت شهرستان محسوب میشوند و باید تعامل بیشتری با آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: باید سازوکار مشخصی برای پاسخگویی سریع به مطالبات، پرسشها و موضوعاتی که خبرنگاران مطرح میکنند ایجاد شود تا رسانهها بتوانند پاسخ مسئولان را بهموقع دریافت و به مردم منتقل کنند.
صادقلو همچنین بر حمایت از امنیت شغلی خبرنگاران تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند بیمه، معیشت، مسکن، قراردادهای کاری و مشکلات صنفی خبرنگاران از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و هر دستگاهی که امکان کمک دارد، باید در این زمینه اقدام کند.
مطالبه فرماندار از رسانهها صداقت و نقد منصفانه
فرماندار ساوجبلاغ در ادامه با بیان اینکه مسئولان نیز مطالباتی از خبرنگاران دارند، گفت: نخستین انتظار ما از اصحاب رسانه صداقت و امانتداری در اطلاعرسانی و انعکاس دقیق اخبار است.
وی افزود: رسانهها باید از تحریف و بزرگنمایی اخبار پرهیز کنند و در کنار مطالبهگری و نقد منصفانه عملکرد مسئولان، نقاط قوت و اقدامات مثبت را نیز به اطلاع مردم برسانند.
صادقلو با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به مشکلات واقعی مردم اظهار کرد: مطالبهگری باید در راستای حل مشکلات واقعی جامعه باشد و خبرنگاران بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، مطالبات واقعی مردم را به مسئولان منتقل کنند.
وی امیدآفرینی را از دیگر وظایف رسانهها دانست و گفت: بیان مشکلات ضروری است، اما اخبار نباید به گونهای منتشر شود که موجب بیاعتمادی و ناامیدی جامعه شود.
مقابله با شایعات و اخبار جعلی ضروری است
فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت مقابله با اخبار جعلی بیان کرد: خبرنگاران باید در انتشار اخبار، منبع و مرجع موثق داشته باشند و خود به ابزاری برای انتشار شایعات و اخبار جعلی تبدیل نشوند.
وی همچنین توجه به ظرفیتهای شهرستان را ضروری دانست و افزود: ساوجبلاغ از ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است که معرفی و تبیین این ظرفیتها میتواند به توسعه و آبادانی شهرستان کمک کند.
صادقلو در پایان بر رعایت اخلاق حرفهای تأکید کرد و گفت: حتی در نقد عملکرد مدیران نیز باید اصول اخلاقی و حرفهای و حرمت افراد رعایت شود.
گره فضای سبز مهستان با مدیریت دوگانه شهرداری و شرکت عمران
فرماندار ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات شهر مهستان اظهار کرد: این شهر پیچیدگیهای خاص خود را دارد و سرانه فضای سبز آن نیز نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر بالاتر است، اما ساختار اداری شهرداری بر اساس جمعیت سال ۱۳۹۵ شکل گرفته و افزایش جمعیت باید در ساختار اداری شهرداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی مدیریت دوگانه شهرداری و شرکت عمران را یکی از چالشهای مهم مهستان دانست و گفت: این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی در حوزه تقسیم وظایف و تأمین منابع شده است و تلاش کردهایم با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و شرکت عمران بخشی از این مشکلات را برطرف کنیم.
صادقلو افزود: بر اساس توافق انجامشده، شرکت عمران اجرای طرح ساماندهی فضای سبز فازهای چهار و هفت و بلوار فشند را دنبال میکند و مطالعات مربوط به حرکت به سمت آبیاری قطرهای و ایجاد زیرساختهای لازم در حال انجام است.
وی گفت: پس از تهیه طرح، این پروژه وارد مرحله مناقصه خواهد شد و شرکت عمران متعهد شده است این اقدام را اجرایی کند.
واگذاری دکهها باید در چارچوب قانون انجام شود
فرماندار ساوجبلاغ درباره نحوه واگذاری دکهها نیز اظهار کرد: واگذاری دکه به افراد به شکل مستقیم و خارج از چارچوب قانونی امکانپذیر نیست و هرگونه واگذاری باید بر اساس قانون و از طریق مزایده انجام شود.
وی افزود: شرایط واگذاری باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و در مواردی که جامعه هدف خاصی نیازمند حمایت است، باید از مسیرهای قانونی برای حمایت استفاده کرد.
پل راهآهن هشتگرد نماد همدلی دستگاهها
صادقلو در ادامه با اشاره به پروژه پل راهآهن اظهار کرد: این پروژه که سالها با گرههای مختلف مواجه بود، به نمادی از همدلی، همافزایی و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان و استان تبدیل شده است.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای پروژه گفت: پروژهای که حدود ۹ سال به طول انجامیده، بخشی از بیکفایتی ما مسئولان نیز محسوب میشود؛ چراکه پل قبلی تخریب شد تا پل جدید ساخته شود و مردم در این مدت با مشکلات مواجه شدند.
فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: برای تکمیل این پروژه دستگاههای مختلف پای کار آمدند؛ در موضوع تملک زمین، دادگستری و دادستانی شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دادند و مشکل حقوقی زمین برطرف شد.
وی افزود: همچنین با پیگیری علی حدادی، نماینده مردم منطقه، حدود ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار برای حل مشکل تملک زمین اختصاص یافت.
شهرداری و شورای شهر نیز برای تکمیل پروژه وارد عمل شدند
صادقلو بیان کرد: بخشی از زمین مورد نیاز پروژه متعلق به مالکی بود که با اجرای طرح، بخش قابل توجهی از ملک او تحت تأثیر قرار میگرفت و در همین راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز برای خرید زمین و ایجاد پارکینگ عمومی در محدوده امامزاده و گلزار شهدا وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: شهرداری و شورای شهر همچنین برای اجرای آسفالت، تأمین روشنایی، نیوجرسی و علائم ترافیکی تعهداتی را پذیرفتند تا زمینه تکمیل پروژه و بازگشت راهآهن به روند اجرایی فراهم شود.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به بخش مربوط به شهرستان نظرآباد گفت: فرمانداری، دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستان نظرآباد نیز برای رفع موانع پروژه همکاری کردند و مشکلات مربوط به نهرهای کشاورزی و جابهجایی تیرهای برق فشار قوی برطرف شد.
هزینه پروژه به قیمت روز حدود ۱۷۰ میلیارد تومان است
صادقلو درباره اعتبارات پروژه پل راهآهن اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان از سوی راهآهن هزینه شده و حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز برای تملک زمین اختصاص یافته است و شهرداری نیز حدود سه میلیارد تومان برای بخشهایی از پروژه هزینه کرده است.
وی با اشاره به اختلاف ارقام مطرحشده درباره هزینه پروژه گفت: رقمی که در رسانهها به عنوان هزینه پروژه اعلام میشود، قیمت روز اجرای پروژه است و باید توجه داشت بخشهایی از پروژه از سالهای گذشته باقی مانده است.
فرماندار ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینههای ساخت و قیمت مصالح، ارزش روز این پروژه حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
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