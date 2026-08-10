مجید طاهری با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در نظام حکمرانی اظهار کرد: خبرنگاری یک شغل مقدس است و خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان نظام حکمرانی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارتباط میان مردم و مسئولان دارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افزود: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس اخبار، می‌توانند در حوزه مدیریت شهری نیز نقش مؤثری داشته باشند و با ارائه پیشنهادها و ایده‌های تخصصی به شهرداری در مسیر خدمت‌رسانی بهتر کمک کنند.

شهردار گرگان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های شهرداری گفت: شهرداری در حوزه‌های مختلف خدمات متعددی ارائه می‌دهد و در میان این طیف گسترده، حوزه‌هایی وجود دارد که رسانه‌ها می‌توانند با تخصص و نگاه حرفه‌ای خود به مدیریت شهری کمک کنند.

طاهری ادامه داد: از خبرگزاری مهر و سایر رسانه‌ها دعوت می‌کنیم طرح‌های پیشنهادی و پروپوزال‌های خود را در حوزه‌های مختلف به شهرداری ارائه دهند تا بتوانیم بر اساس این پیشنهادها، بسته‌های کاری مشترکی طراحی و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه این همکاری می‌تواند آثار مثبتی برای شهر به همراه داشته باشد، اظهار کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، اتفاقات خوبی در شهر رقم بخورد و در کنار ارائه خدمات، زمینه امیدآفرینی در میان شهروندان نیز تقویت شود.

شهردار گرگان خاطرنشان کرد: کمتر اتفاقی در شهر رخ می‌دهد که به نوعی با فعالیت و مسئولیت‌های شهرداری ارتباط نداشته باشد و به همین دلیل گستره فعالیت مدیریت شهری بسیار وسیع است.

طاهری افزود: در شهرداری‌های کشور صدها نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌شود و در این طیف گسترده، قطعاً بخش‌هایی وجود دارد که خبرگزاری مهر با تخصص و ظرفیت حرفه‌ای خود می‌تواند در آنها به مدیریت شهری کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط میان مدیریت شهری و رسانه‌ها گفت: آماده‌ایم با هماهنگی مجموعه خبرگزاری مهر، ظرفیت‌های مشترک را شناسایی کنیم و در قالب طرح‌های مشخص و عملیاتی، این همکاری را پیش ببریم.

شهردار گرگان ابراز امیدواری کرد: با تقویت تعامل میان مدیریت شهری و رسانه‌ها، بتوان از ظرفیت ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای بهبود خدمات شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و امیدآفرینی در میان شهروندان استفاده کرد.