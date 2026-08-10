آیتالله سیدمحسن طاهری، به مناسبت روز خبرنگار و در جریان حضور در تحریریه خبرگزاری مهر، ضمن تبریک این مناسبت به خبرنگاران و اهالی رسانه، از تلاشهای آنان در عرصه اطلاعرسانی و جهاد تبیین قدردانی کرد.
وی با اشاره به هدف از حضور خود در خبرگزاری مهر اظهار کرد: در ایام گرامیداشت روز و هفته خبرنگار قرار داریم و لازم دانستیم برای عرض تبریک، تشکر و خداقوت به خبرنگاران و اهالی رسانه در جمع آنان حاضر شویم و خبرگزاری مهر نیز یکی از مجموعههایی بود که در اولویت این دیدار قرار داشت.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از فعالیتهای رسانهای خبرگزاری مهر افزود: رسانهها همکاری و تلاش ارزشمندی در حوزه اطلاعرسانی دارند و لازم است از این تلاشها صمیمانه تشکر و قدردانی شود.
طاهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به ویژه شهید محمود صارمی، بیان کرد: یاد و خاطره همه شهدای عرصه رسانه و همچنین شهدایی که در جنگ اخیر جان خود را تقدیم کردند، گرامی میداریم.
وی جایگاه رسانه در جهان امروز را بسیار مهم دانست و گفت: امروز رسانه در عرصه بینالمللی جایگاهی ویژه دارد و خبرنگاران به عنوان بخش مهم و اثرگذار رسانه، نقشی محوری در اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و شکلدهی به افکار عمومی ایفا میکنند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در کشور ما نیز خبرنگاران مستقل، عدالتخواه و حقیقتجو حضور جدی دارند و با وجود محدودیتها، مشکلات و مسئولیتهای سنگینی که بر دوش آنان قرار دارد، تلاش میکنند رسالت حرفهای خود را به درستی انجام دهند.
طاهری با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه رسانهای کشور اظهار کرد: امیدواریم مسئولان در سطح کشور و استان توجه ویژهای به این قشر داشته باشند و برای حل مشکلات خبرنگاران و اهالی رسانه بیش از پیش گام بردارند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن شاید بیشترین سرمایهگذاری خود را در عرصه رسانه، تبلیغات و جنگ شناختی انجام داده است و متأسفانه آثار این جنگ شناختی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم قابل مشاهده است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت رسانهای و تبلیغاتی خود، باورها و محاسبات مردم را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی نقش مجاهدان عرصه تبیین، چه در رسانهها و چه خارج از رسانه، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
وی مقاومت مردم در برابر جنگ شناختی دشمن را قابل تقدیر دانست و گفت: به برکت حضور مجاهدان عرصه تبیین و تلاش فعالان رسانهای، مقاومت مردم در برابر جنگ شناختی دشمن واقعاً ستودنی بود و اگرچه این جنگ آسیبهایی نیز به همراه داشته، اما بخش مهمی از جامعه در برابر این هجمه ایستادگی کرده است.
طاهری بخشی از آسیبهای موجود را ناشی از کمتوجهی مسئولان به جایگاه رسانه عنوان کرد و گفت: در برخی ادوار، آن اهمیت لازم به موضوع رسانه و این مسئله حیاتی داده نشد و همین موضوع زمینهساز بروز آسیبهایی در حوزههای مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی شد.
وی ادامه داد: با وجود همه این آسیبها و جنگ همهجانبه و ناجوانمردانهای که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته و همچنان ادامه دارد، مردم ما مقاومت کردهاند و این ایستادگی نشان میدهد که ملت ایران مردمی با بصیرت هستند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اهالی رسانه نیز توانستند در این عرصه به درستی عمل کنند و در شرایطی که دشمن تلاش داشت روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند، رسانههای داخلی با حضور فعال و مسئولانه، اجازه ندادند این هدف به نتیجه برسد.
طاهری با تأکید بر مسئولیت مدیران و مسئولان در قبال جامعه رسانهای گفت: بر امثال بنده و همه کسانی که در جایگاههای مختلف مسئولیتهایی بر عهده دارند، لازم است توجه ویژهای به موضوع رسانه داشته باشند و خبرنگاران را مورد تفقد و قدردانی قرار دهند.
وی یکی از مطالبات مهم از مسئولان اجرایی را توجه جدیتر به مشکلات خبرنگاران دانست و افزود: انتظار داریم مسئولان اجرایی توجه ویژهای به این قشر داشته باشند و برای رفع مشکلات و دغدغههای اهالی رسانه اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی دوباره از خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران در عرصههای مختلف، هم در حوزه اطلاعرسانی و هم در عرصه جهاد تبیین و مقابله با هجمههای دشمن، پای کار انقلاب و مردم ایستادهاند و تلاشهای آنان شایسته تقدیر است.
طاهری با اشاره به عملکرد رسانهها در حوادث اخیر گفت: در سال گذشته چند اتفاق بسیار بزرگ را شاهد بودیم و رسانههای کشور در جریان این حوادث عملکرد قابل قبولی داشتند؛ حتی خود دشمن نیز به این موضوع معترف است که نتوانست در عرصه رسانه و تبلیغات به نتیجهای که دنبال میکرد دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه دشمن از توانمندی بالایی در حوزه رسانه برخوردار است، اظهار کرد: نباید تصور کنیم دشمن از تلاشهای خود دست برداشته است؛ دشمن همچنان تواناییهای بالایی در عرصه رسانهای دارد و سرمایهگذاری گستردهای در این حوزه انجام میدهد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: ما با وجود امکانات محدود، اما با تکیه بر ایمان، توکل به خداوند متعال و پشتیبانی مردم خوب، مقاوم و با بصیرت کشور، توانستهایم در برابر این هجمهها ایستادگی کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.
طاهری خاطرنشان کرد: به برکت تلاشهای مردم و فعالان رسانهای، نه تنها از دشمن شکست نخوردهایم، بلکه توانستهایم ضربههای مؤثری نیز به پیکره دشمن وارد کنیم و این مسیر میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگتر برای کشور و نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی بار دیگر از تلاشهای خبرنگاران و اهالی رسانه قدردانی کرد و گفت: همه ما باید بیش از پیش قدردان تلاشهای اهالی رسانه و خبرنگاران باشیم؛ چرا که آنان در شرایط دشوار، رسالت خود را در اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و دفاع از حقیقت دنبال میکنند.
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