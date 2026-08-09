واکنش خیبر به انتشار برخی پوسترهای منتسب به این باشگاه در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم رحمانی، در واکنش به انتشار برخی مطالب، تصاویر و پوسترهای منتسب به این باشگاه در فضای مجازی اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد انتشار مطالبی در برخی صفحات و کانال‌هایی هستیم که با نام خیبر خرم‌آباد فعالیت می‌کنند، در حالی که این صفحات هیچ‌گونه ارتباط رسمی با باشگاه ندارند و محتوای منتشرشده از سوی آنها مورد تأیید باشگاه خیبر نیست.

وی افزود: موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که در برخی موارد، حتی رسانه‌های رسمی نیز بدون بررسی و تحقیق کافی، مطالب منتشرشده در این صفحات را به باشگاه خیبر نسبت می‌دهند؛ در حالی که با یک بررسی ساده می‌توان منابع رسمی باشگاه را شناسایی و صحت یا عدم صحت مطالب منتشرشده را مشخص کرد.

تأکید بر ضرورت بررسی منبع اخبار پیش از انتشار

رحمانی با اشاره به فعالیت رسمی باشگاه در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف گفت: صفحات رسمی باشگاه خیبر در اینستاگرام، تلگرام و همچنین پلتفرم‌های داخلی از جمله روبیکا و بله مشخص هستند و رسانه‌ها و مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از مواضع و اخبار رسمی باشگاه به این منابع مراجعه کنند.

مدیر رسانه‌ای باشگاه خیبر تصریح کرد: انتظار ما از رسانه‌های رسمی این است که پیش از انتشار هر مطلب، تصویر، پوستر، خبر یا موضع‌گیری منتسب به باشگاه، ابتدا منبع آن را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که محتوای مورد نظر واقعاً از سوی باشگاه خیبر منتشر شده است.

رحمانی: مواضع مالک خیبر درباره کشور و نظام روشن است

وی در ادامه با اشاره به مواضع مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر، اظهار کرد: مواضع آقای عبدی در قبال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن و شفاف بوده و ایشان بارها در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رسانه‌های گوناگون بر حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند.

رحمانی افزود: مالک باشگاه خیبر همواره تأکید داشته است که به عنوان عضوی از مردم این سرزمین، تلاش، توان و اعتبار خود را برای اعتلای نام ایران به کار گرفته و در مسائل ملی نیز مواضع مشخص و روشنی داشته است.

وی ادامه داد: با وجود چنین سابقه‌ای، متأسفانه در برخی موارد بدون بررسی صفحات منتشرکننده مطالب و حتی بدون یک جست‌وجوی ساده درباره مواضع رسمی باشگاه، قضاوت‌هایی صورت گرفته و هجمه‌هایی علیه مجموعه خیبر شکل گرفته است.

مواضع خیبر در حوادث اخیر؛ از بیانیه تا اقدامات فرهنگی

مدیر رسانه‌ای باشگاه خیبر با اشاره به عملکرد این باشگاه در جریان جنگ و حوادث اخیر کشور گفت: از زمان آغاز جنگ و تحولات اخیر، مواضع باشگاه خیبر کاملاً مشخص و روشن بوده و این مواضع تنها در حوزه رسانه‌ای خلاصه نشده، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نمود داشته است.

رحمانی اظهار کرد: باشگاه خیبر در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اتفاقات رخ‌داده موضع‌گیری کرد و حمایت خود را از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داد و حتی در نخستین روزهای جنگ رمضان نیز با صدور بیانیه و اطلاعیه، موضع رسمی خود را اعلام کرد.

وی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که رویکرد باشگاه خیبر در قبال مسائل ملی، رویکردی مقطعی و صرفاً رسانه‌ای نبوده، بلکه مجموعه باشگاه تلاش کرده است در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی نیز متناسب با شرایط کشور ایفای نقش کند.

روایت ملی و فرهنگی در طراحی پیراهن فصل جدید خیبر

رحمانی با اشاره به طراحی و رونمایی از پیراهن فصل جدید خیبر گفت: حتی در طراحی پیراهن تیم برای فصل جدید نیز با نظر و دستور مالک باشگاه تلاش شد فضای فرهنگی و اجتماعی کشور و اتفاقات اخیر در روایت و طراحی پیراهن لحاظ شود.

وی ادامه داد: کلیپ رونمایی از پیراهن فصل جدید نیز با همین نگاه و متأثر از شرایط کشور تولید شد و خوشبختانه مورد استقبال افکار عمومی و بسیاری از رسانه‌های رسمی قرار گرفت.

مدیر رسانه‌ای باشگاه خیبر گفت: آقای عبدی همواره در صف نخست موضع‌گیری در قبال دفاع از کشور و حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و در میان مدیران ورزشی، مواضع وی در این زمینه روشن و قابل مشاهده بوده است.

حضور مالک خیبر در کنار مردم در روزهای جنگ

رحمانی با اشاره به حضور مسعود عبدی در میان مردم در ایام جنگ اظهار کرد: مالک باشگاه خیبر در روزهای جنگ بارها در میان مردم حضور یافت و حتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌ها حاضر شد.

وی افزود: وقتی چنین مواضع و عملکردی به صورت علنی وجود دارد، منطقی نیست که برخی افراد یا رسانه‌ها تحت تأثیر مطالب منتشرشده در صفحات ناشناس و غیررسمی قرار بگیرند و سپس همان مطالب را مبنای قضاوت درباره باشگاه قرار دهند.

رسانه حرفه‌ای باید پیش از انتشار، اصالت محتوا را بررسی کند

مدیر رسانه‌ای باشگاه خیبر تأکید کرد: انتظار ما این نیست که رسانه‌ها صرفاً به دلیل استفاده یک صفحه از نام «خیبر» تصور کنند هر مطلبی که در آن منتشر می‌شود، متعلق به باشگاه است؛ بلکه انتظار ما از رسانه حرفه‌ای، بررسی دقیق منبع و اصالت محتواست.

رحمانی خاطرنشان کرد: صفحات رسمی باشگاه مشخص هستند و رسانه‌ها به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به این منابع، درباره صحت یک خبر، تصویر، پوستر یا موضع‌گیری اطمینان حاصل کنند.

ادامه مسیر مسئولیت اجتماعی باشگاه خیبر

وی در پایان گفت: باشگاه خیبر علاوه بر فعالیت در حوزه فوتبال، همواره تلاش کرده است مسئولیت اجتماعی خود را نیز به شکل جدی دنبال کند و در این زمینه نیز عملکرد و مواضع مشخصی در قبال مسائل و سیاست‌های کشور داشته است.

رحمانی تأکید کرد: این رویکرد در سال‌های گذشته همواره مورد توجه باشگاه بوده و همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت و مواضع رسمی باشگاه نیز صرفاً از طریق رسانه‌ها و بسترهای رسمی مجموعه خیبر اعلام خواهد شد.