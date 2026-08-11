به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان آذربایجانغربی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه در ۱۹ مردادماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش هفت برابری داشته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب فعلی نگین آبی آذربایجان و پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر استمرار بارندگیها در ماههای پیشرو، بهسازی جادههای منتهی به دریاچه ارومیه و تامین زیرساختهای حملونقل مناسب برای تسهیل تردد گردشگران یک ضرورت اساسی است.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی استان گفت: مرزهای این خطه ظرفیتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار هستند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که شاهراههای مواصلاتی استان به مرزهای رسمی کشور منتهی میشوند و کریدورهای مهم بینالمللی نظیر مسیر «ایواوغلی - بازرگان» در منطقه فعال است، انتظار میرود شرکتهای بزرگ اقتصادی و تولیدی برای تبلیغات، فرهنگسازی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در این مسیرهای بینالمللی حضور فعالی داشته باشند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و توسعهای را از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد استان برشمرد و تصریح کرد: تکمیل زیرساختهای آموزشی و درمانی نظیر ساخت مدارس و بیمارستانها برای ما حیاتی است؛ چرا که غفلت از توسعه این بخشها میتواند در آینده استان را با چالش و بحران جدی مواجه کند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیت قانون مولدسازی یادآور شد: اتمام پروژههای نیمهتمام از مسیر مولدسازی یک ضرورت غیرقابلانکار است. یکی از مهمترین سیاستهای ما در استان این است که درآمدهای حاصل از مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی، صرفاً برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام در همان حوزه هزینه شود تا مردم اثرات ملموس آن را در بهبود خدمات رفاهی و اجتماعی احساس کنند.
رحمانی با تاکید بر اینکه داراییهای دولت نباید راکد بماند، افزود: املاک مازاد باید از یک ظرفیت غیرمولد به منابعی برای تکمیل زیرساختها، اجرای پروژههای نیمهتمام و تقویت مسیر توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند و در این مسیر، دستگاههای اجرایی باید با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به شناسایی و معرفی املاک واجد شرایط اقدام کنند.
وی همچنین تسریع در فرآیند مولدسازی، رفع موانع اداری و حقوقی و تعیین تکلیف املاک مازاد را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: هدف اصلی مولدسازی، ایجاد ارزش افزوده و هدایت منابع حاصل به سمت پروژههایی است که بتوانند برای مردم و اقتصاد استان ارزش پایدار ایجاد کنند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه برای جهش در توسعه به منابع جدید نیاز داریم، افزود: باید با همافزایی دستگاهها، تصمیمگیری سریع و نظارت دقیق، از ظرفیت داراییهای دولتی برای شتاببخشی به عمران، زیرساخت و سرمایه گذاری در استان استفاده کرد.
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