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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

حجم‌ دریاچه ارومیه ۷ برابر افزایش یافت؛ لزوم‌تکمیل طرح‌های نیمه تمام

حجم‌ دریاچه ارومیه ۷ برابر افزایش یافت؛ لزوم‌تکمیل طرح‌های نیمه تمام

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: حجم آب دریاچه ارومیه در ۱۹ مردادماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش هفت برابری داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در استان آذربایجان‌غربی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه در ۱۹ مردادماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش هفت برابری داشته است.

وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب فعلی نگین آبی آذربایجان و پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر استمرار بارندگی‌ها در ماه‌های پیش‌رو، بهسازی جاده‌های منتهی به دریاچه ارومیه و تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب برای تسهیل تردد گردشگران یک ضرورت اساسی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی استان گفت: مرزهای این خطه ظرفیتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار هستند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که شاهراه‌های مواصلاتی استان به مرزهای رسمی کشور منتهی می‌شوند و کریدورهای مهم بین‌المللی نظیر مسیر «ایواوغلی - بازرگان» در منطقه فعال است، انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی برای تبلیغات، فرهنگ‌سازی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در این مسیرهای بین‌المللی حضور فعالی داشته باشند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه‌ای را از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان برشمرد و تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و درمانی نظیر ساخت مدارس و بیمارستان‌ها برای ما حیاتی است؛ چرا که غفلت از توسعه این بخش‌ها می‌تواند در آینده استان را با چالش و بحران جدی مواجه کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قانون مولدسازی یادآور شد: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از مسیر مولدسازی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ما در استان این است که درآمدهای حاصل از مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، صرفاً برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در همان حوزه هزینه شود تا مردم اثرات ملموس آن را در بهبود خدمات رفاهی و اجتماعی احساس کنند.

رحمانی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید راکد بماند، افزود: املاک مازاد باید از یک ظرفیت غیرمولد به منابعی برای تکمیل زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت مسیر توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند و در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به شناسایی و معرفی املاک واجد شرایط اقدام کنند.

وی همچنین تسریع در فرآیند مولدسازی، رفع موانع اداری و حقوقی و تعیین تکلیف املاک مازاد را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: هدف اصلی مولدسازی، ایجاد ارزش افزوده و هدایت منابع حاصل به سمت پروژه‌هایی است که بتوانند برای مردم و اقتصاد استان ارزش پایدار ایجاد کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه برای جهش در توسعه به منابع جدید نیاز داریم، افزود: باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری سریع و نظارت دقیق، از ظرفیت دارایی‌های دولتی برای شتاب‌بخشی به عمران، زیرساخت و سرمایه‌ گذاری در استان استفاده کرد.

کد مطلب 6914156

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