به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح مجموعه بزرگ عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فرآورده‌های پروتئینی شهر سمنان اظهار کرد: توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم با هدف کوتاه شدن زنجیره توزیع، ایجاد رقابت در بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت و قیمت مناسب دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های استان در زمینه توسعه بازارچه‌ها و میادین عرضه مستقیم افزود: این مجموعه، سومین بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در شهرستان سمنان است که با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و اتاق اصناف راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری رسید.

فرماندار سمنان، عرضه محصولات باکیفیت و فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان به میوه و تره‌بار با قیمت مناسب‌تر را از مهم‌ترین مزیت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قیمت محصولات عرضه‌شده در این مجموعه در مقایسه با قیمت‌های موجود در بازار، شرایط مطلوب‌تری دارد.

صمیمیان با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار عرضه محصولات کشاورزی بیان کرد: توسعه مراکز عرضه مستقیم می‌تواند با کوتاه کردن زنجیره توزیع، کاهش هزینه‌های اضافی و حذف واسطه‌های غیرضروری، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات باکیفیت را فراهم کند.

وی با اشاره به دغدغه شهروندان درباره قیمت محصولات، به‌ویژه میوه و تره‌بار، گفت: مدیریت شهرستان توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم را با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن ایجاد رقابت در بازار، شرایط مناسب‌تری برای دسترسی مردم به محصولات باکیفیت و قیمت متعادل فراهم شود.

فرماندار سمنان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه‌های جدید عرضه مستقیم در نقاط مختلف شهر خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شهرداری، سازمان مشاغل شهری و شورای اسلامی شهر، ایجاد چند نقطه جدید برای عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در سطح شهر در دستور کار قرار دارد.