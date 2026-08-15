فدایی: مشارکت بخش خصوصی برای تحقق این اهداف عمرانی یاریگر است

سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: الحاق محدوده کوی شهیدرجایی به منطقه آزاد انزلی که با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری بندرکیاشهر و با همراهی نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی انجام شد،بستری مناسب برای اجرای تفاهم‌نامه‌های عمرانی و خدماتی فراهم کرده است.

ساماندهی مزار شهدای کوی شهید رجایی و تعهدات جدید

شهردار بندرکیاشهر افزود: آخرین تصمیم‌ها برای ساماندهی مزار شهیدکوی شهیدرجایی با همکاری هیئت امنای مسجد و مزار اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه اخیراً با حضور نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی با گفتگو با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، مجموعه تعهداتی از سوی دو طرف نهایی شده است، گفت: این توافقات برای رشد منطقه و ارائه خدمات شایسته به مردم،گامی بسیار حیاتی محسوب می‌شود.

پیگیری وضعیت مسکن مهر و بازسازی مسجد

فدایی با اشاره به پیشرفت مطلوب بازسازی مسجد کوی شهید رجایی در پی حادثه آتش‌سوزی،تصریح کرد:در این زمینه قول‌های مساعدی اخذ شده و روند ساخت مجدد مسجد با سرعت در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر کوی شهید رجایی از دغدغه‌های اصلی شهروندان است، افزود:با وجود سکونت ۴۲۰ خانوار و حدود ۱۲۰۰ نفر در این محدوده، متولی اصلی مسکن مهر همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و تلاش می‌شود با تفاهم با منطقه آزاد،اجرای پیاده‌راه،زیرسازی،کف‌پوش و زیباسازی این منطقه به سرانجام برسد.

رفع موانع اداری و اجرای طرح روشنایی

شهردار بندرکیاشهر با اشاره به تلاش‌های شهرداری برای اجرای المان شهر،روشنایی معابر،دیوارنگاری و زیباسازی،گفت:ممانعت اداره راه و شهرسازی از اقدامات عمرانی شهرداری باعث توقف مراحل پایانی و کار قانونی مجموعه شده است؛این عدم تفاهم میان‌دستگاهی موجب متضرر شدن مردم می‌شود.

وی ازطرح جمع‌آوری چراغ‌های ناکارآمد بلوار کوی شهید رجایی گفت و اظهار کرد:با هدف اجرای طرح روشنایی استاندارد و با اولویت «شب‌های روشن»،چراغ‌های قبلی جمع‌آوری و با کارشناسی دقیق،طرحی با نور مناسب برای تأمین امنیت و زیبایی شهر اجرا خواهد شد.

رونق گردشگری در حاشیه سفیدرود

فدایی درباره طرح‌های آتی در ورودی پارک ملی بوجاق و حاشیه رودخانه سفیدرود گفت:طرحی در حال آماده شدن است که حدود۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و زیباسازی آن از سوی منطقه آزاد انزلی پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود این پروژه رونق چشمگیری برای گردشگری منطقه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، افزود:با توجه به شرایط اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی برای تحقق این اهداف بسیار یاریگر است و امیدواریم این بازدید، سرآغاز تحول بزرگ در کوی شهید رجایی باشد.