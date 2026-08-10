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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

سردار معروفی: خط سازش و تسلیم مردود است

سردار معروفی: خط سازش و تسلیم مردود است

بندرعباس - معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان اسلام بدانند که خط سازش و تسلیم مردود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین معروفی در حاشیه سفر به استان هرمزگان اظهار کرد: وحدت و همدلی مردم در هر زمان از تاریخ موجب خشم دشمن شده است.

وی گفت: مردم با بصیرت ایران گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، بیش از پنج ماه با میدان داری در حال جهاد مستمر هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ملت ایران با ولایت پذیری دشمنان نظام اسلامی را خوار و زبون کردند و همیشه پیروز میدان هستند.

سردار معروفی افزود: دشمنان ایران اسلامی با انواع فتنه‌ها و کارشکنی‌ها سعی در برهم زدن امنیت جامعه دارند.

وی گفت: آنها با شهادت حاج قاسم سلیمانی درصدد تعطیل کردن جبهه مقاومت بودند، اما این اتحاد و همدلی همچنان زبانزد است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز دشمن به دنبال ایجاد فتنه، کودتا و فروپاشی انقلاب اسلامی بود، اما در نهایت با ایستادگی مردم بصیر ایران اسلامی مجبور به آتش بس شد.

کد مطلب 6912902

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