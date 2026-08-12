به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین معروفی، در یادواره شهدای شهر شاهدیه یزد، با اشاره به میراث ماندگار شهدا، آنان را مظهر استقامت و مقاومت دانست و تأکید کرد: ملت ایران با انتخاب راه عزت، امروز در عرصه جهانی متمایز شده است

استقامت؛ برگ زرین ایستادگی ملت

سردار معروفی در بخش نخست سخنان خود با تبیین فلسفه مقاومت گفت: هر امتی که مقاومت کند، صاحب عزت و شرف می‌شود و هر ملتی که مقاومت نکند، دشمن او را خوار و ذلیل می‌کند.

وی با اشاره به نقش رهبری امام معظم رهبری و آمادگی نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج، ملت ایران را ملتی «هوشمند» توصیف کرد که توانسته در برابر ابرقدرت‌های جهان ایستادگی کند.

وی با یادآوری نقش ایفا شده توسط ملت در جنگ هشت‌ساله، خاطرنشان کرد: ۱۸۸ هزار شهید، برگ زرین ایستادگی ایران هستند که ۸۰ درصد آنان را جوانان تشکیل می‌دادند.

وی همچنین تأکید کرد: تسلط بر فناوری هسته‌ای با دانشمندان بومی، دشمن را نگران کرده است.

روایت شکست‌های پیاپی دشمن در فتنه‌ها

سردار معروفی با مروری بر توطئه‌های سالیان اخیر، از شکست‌های مرحله‌ای دشمن اظهار داشت: در سال ۸۸، دشمن با فتنه‌ها انقلاب را به لبه پرتگاه برد، اما ملت با اتصال مستقیم به امام، اجازه نداد کربلا تکرار شود.

وی افزود: در سال ۹۸ دشمن قصد خاموش کردن جبهه مقاومت را داشت، اما با شهادت حاج قاسم سلیمانی، این شخصیت در میان ملت ظهور کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: دشمنان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز با جنگ ترکیبی و فتنه‌ها، ملت ایران بار دیگر دست رد به سینه دشمن زد و هوشمندی خود را نشان داد.

وی این تقابل را یک «جنگ ایدئولوژی» و «جنگ به‌خاطر اسلام و قرآن» دانست که هدف نهایی آن جلوگیری از بستر ظهور امام زمان (عج) است.

سردار معروفی با تحلیل ماهیت تهدیدات، دشمنان را غیرقابل پیش‌بینی خواند و تصریح کرد: دشمن اصلی و منطقه‌ای-فرامنطقه‌ای ما آمریکا است که خود را ابرقدرت می‌داند و رژیم جعلی نیز سنگر آمریکاست؛ سایر عوامل تهدید، در برابر این دو عدد نیستند. این نبرد، جنگ «خیر و شر» و «حق و باطل» است.

سپاه؛ عباس انقلاب و سنگر مستحکم ملت

در پایان، سردار معروفی با توصیف جایگاه سپاه پاسداران در ساختار انقلاب، از اصطلاح حماسی «عباس انقلاب» استفاده کرد و گفت: تمام تلاش دشمن، ضربه زدن به عباس انقلاب است.

وی افزود که در سپاه، درس‌هایی همچون ادب، وفاء، معرفت، بصیرت، تسلیم و شجاعت در مقابل امام آموخته شده است.

وی با تأکید بر اینکه سپاه، سنگر مستحکم و سدّ بلای ملت ایران است، گفت: دشمن می‌داند که با وجود سپاه، دست اجنبی به خیمه نگاه انقلاب نخواهد رسید و به همین دلیل تنها راه او، تلاش برای ایجاد انشقاق در جامعه است.