به گزارش خبرگزاری مهر برنامههای مختلفی برای تکریم فعالان مساجد و معرفی مساجد تراز و الگو در استان البرز و در آستانه روز جهانی مسجد پیشبینی شده است، در همین راستا، سرهنگ پاسدار محمدجواد فتحعلی مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، در گفتوگو با ...، به تشریح برنامههای این مناسبت پرداخت.
با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی مسجد، اهمیت این مناسبت را چگونه ارزیابی میکنید؟
ما در آستانه روز جهانی مسجد هستیم و لازم است به فرمایش رهبر شهید انقلاب درباره این روز اشاره کنیم، ایشان فرمودند: فراموش نکنیم که روز مسجد اساسا یک روز انقلابی است.
تعیین این روز به عنوان مناسبت خاص و مطالبه جمهوری اسلامی، در سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت آتشزدن مسجدالاقصی و در راستای مقابله با دشمن صهیونیست تصویب شد؛ پس با این نگاه انقلابی به روز مسجد نگاه کنید و حرکت خود را در این مسیر قرار دهید.
روز جهانی مسجد از ۳۱ مردادماه، همزمان با سالگرد آتشزدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی، در پیش است و باید با نگاه انقلابی و توجه به جایگاه مسجد به این مناسبت پرداخت.
مهمترین اهدافی که برای روز جهانی مسجد در نظر گرفته شده چیست؟
برای روز جهانی مسجد هفت هدف در نظر گرفته شده است؛ ارائه الگوی مناسب برای بزرگداشت روز مسجد، تبیین مطالبات و نیازهای مسجد، تکریم و تجلیل از فعالان مسجد، شناسایی و انتشار الگوهای موفق و برتر در این حوزه، ایجاد فرصت برای تبادل تجربه بین خادمان و ارکان مساجد، ارتقای سطح هماهنگی بین ارکان مسجد و تجلیل از عوامل مؤثر در اطلاعرسانی مساجد.
امسال چه برنامهای برای تکریم فعالان مساجد در نظر گرفته شده است؟
امسال چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد، به مناسبت روز جهانی مسجد و با شعار محوری به یاد امام، با قاعده شهید؛ حضرت امام خامنهای کبیر برگزار میشود.
این مراسم بهصورت همزمان روز شنبه، ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، در مسجد مقدس جمکران و مسجد گوهرشاد مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
برنامههای استان البرز برای این مناسبت چگونه خواهد بود؟
در راستای تداوم آیینهای تکریم فعالان مساجد استان و با هدف تحقق سند راهبردی دهساله اطلاعرسانی بسیج در امر احیا و ارتقای اطلاعرسانی مساجد، برنامههایی طراحی شده است.
طی ۱۰ روز مانده تا روز جهانی مسجد، در سطح شهرستانهای استان البرز، آیینهای تجلیل از فعالان موثر مسجد با تعامل و همافزایی نهادهای مرتبط از جمله ائمه جمعه شهرستانها، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و حوزههای علمیه برنامهریزی و اجرا خواهد شد.
برای انتخاب مسجد تراز و الگو چه شاخصهایی در نظر گرفته شده است؟
برای انتخاب «مسجد تراز و الگو» شاخصهای مشخصی تعیین کردهایم.
مساجدی که در سطح شهرستانها بر اساس این شاخصها انتخاب میشوند، مورد تجلیل قرار گرفته و در نهایت برای شرکت در برنامه کشوری در مسجد جمکران و گوهرشاد مشهد به استان معرفی خواهند شد.
چه افرادی در طرح تکریم فعالان مساجد مورد توجه قرار گرفتهاند؟
جامعه هدف ما خادمان، مسئولان هیئت، امام جماعت، پایگاههای بسیج برادر و خواهر، ارکان و عوامل موثر محله شامل دهیار، رئیس شورای اسلامی، مدیر مدرسه، کانونهای فرهنگ و هنر، مسئولان ادارات و هر فردی است که در بحث اطلاعرسانی مساجد موثر بوده است.
خیران عزیز نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفتهاند.
مدیران بسیج، مسئولان محلات و نواحی، این افراد را بر اساس شاخصهای تعیینشده بررسی و انتخاب میکنند تا علاوه بر تجلیل در سطح شهرستان، برای آیینهای سطح استان و کشور نیز معرفی شوند.
سخن پایانی شما درباره برنامههای روز جهانی مسجد چیست؟
با انجام برنامهریزیهای لازم، به سفارش رهبر شهید انقلاب، این روز جهانی را با شکوه برگزار خواهیم کرد و تلاش میکنیم ظرفیت فعالان و ارکان مساجد را در مسیر اهداف این مناسبت بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
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