به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی در حاشیه بازدید از محل تعمیرات شناورهای آسیب دیده اظهار کرد: چند فروند شناور خدماتی با قابلیت‌های متنوع عملیات دریایی که در حوزه امداد و نجات و ارائه خدمات فعالیت می‌کردند، به رغم غیرنظامی بودن و طبقه‌بندی امداد و نجات دریایی برخلاف تمام قوانین بین‌المللی در جریان حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در بنادر جاسک، کیش و شهید رجایی آسیب دیده و از چرخه عملیاتی خارج شده بودند.

وی افزود: عملیات مختلف بر اساسی تدوین برنامه کاری نظام‌مند از همان نخستین لحظات آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که تیم‌های غواصی، فنی، عملیاتی و شناورسازی با تکیه بر دانش و تجربه بومی، شناورهای آسیب‌دیده را از وضعیت غرق‌شدگی و به‌گل‌نشستگی خارج کرده و پس از انتقال به حاشیه اسکله‌ها، عملیات تخصصی آب‌گیری و تثبیت آن‌ها را انجام دادند.

محمدحسینی تختی ادامه داد: پس از تثبیت و استقرار شناورها روی اسکله، عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی آن‌ها آغاز شده و این فرآیند با استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی، کارگاه‌های تخصصی و توان فنی نیروهای بومی در حال انجام است.

وی با اشاره به گستردگی عملیات بازسازی خاطرنشان کرد: خارج‌سازی تجهیزات آسیب‌دیده، انتقال تجهیزات به کارگاه‌ها، بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و در صورت نیاز تعویض قطعات و تجهیزات معیوب از جمله مراحل این عملیات است.

وی افزود: بازسازی و نوسازی بدنه شناورها، سامانه رانش، سامانه‌های تولید و توزیع برق، تجهیزات ناوبری و کمک‌ناوبری و سامانه‌های کنترلی نیز از مهم‌ترین محورهای عملیات تعمیرات این شناورها به شمار می‌رود که همه مراحل با اتکا به توان متخصصان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در حال انجام است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر نقش‌آفرینی متخصصان بومی در این عملیات گفت: امروز دانش و تجربه فرزندان متخصص این سرزمین در کنار تجهیزات و ظرفیت‌های داخلی، به میدان آمده است تا شناورهای آسیب‌دیده بار دیگر به دریا بازگردند.

وی تأکید کرد: استمرار خدمات مطلوب امدادی و نجات دریایی، مسافری، تجاری و بازرگانی وظیفه حاکمیتی ما و برای دریانوردان و فعالان اقتصادی یک ضرورت است و مجموعه بنادر استان اجازه نخواهد داد آسیب‌های واردشده، خللی در این مسیر ایجاد کند.