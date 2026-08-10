به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس مصطفوی در آیین تکریم و معارفه سرپرست حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: پیشبینی، پیشگیری و اقدام، سه اصل اساسی است که باید در حوزه حراست مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.
وی با تبیین جایگاه سازمانی حراست افزود: حراست ضابط دستگاه قضایی نیست، اما بهعنوان حلقه ارتباطی و رابط دستگاه با مجموعههای قضایی و امنیتی، در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش میکند.
مصطفوی تصریح کرد: حراست در هر مجموعه باید در جایگاه مشاور مدیر، علاوهبر صیانت از سلامت و امنیت سازمانی، زمینه خدمترسانی مؤثرتر و تحقق مأموریتهای دستگاه را فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در نظام اداری یادآور شد: حراست باید تلاش کند در مجموعه سازمانی بهعنوان امین، ملجأ و پناه کارکنان شناخته شود و با رویکردی مبتنی بر اعتماد، صیانت از حقوق کارکنان و پیشگیری از آسیبهای سازمانی را دنبال کند.
مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان اظهار داشت: موضوع معیشت کارکنان این وزارت از دغدغههای اصلی وزیر است و توجه به سرمایه انسانی و مسائل معیشتی آنان باید در فرآیندهای مدیریتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش مدیران پیشین وزارتخانه در سطوح ملی و استانی گفت: مدیران گذشته در مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، متناسب با ظرفیتها و توان خود برای پیشبُرد مأموریتهای این وزارتخانه تلاش کردهاند و استمرار این مسیر نیازمند همافزایی و نگاه مسئولانه در سطوح مختلف مدیریتی است.
مصطفوی به رویکرد وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در قبال استانها اشاره و اضافه کرد: وزیر همواره بر ضرورت سفر مدیران وزارتخانه به نقاط مختلف کشور تاکید دارد تا مسائل و ظرفیتهای این مناطق از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است؛ با حکم مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، محمد اسلامی بهعنوان سرپرست حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری منصوب و در آیینی با حضور مسئولان معرفی شد.
در این آیین، علاوهبر معرفی سرپرست جدید حراست ادارهکل، از خدمات و تلاشهای تقی هادیپور، مدیر پیشین حراست، در دوران مسئولیت قدردانی و وی به افتخار بازنشستگی نائل شد.
محمد اسلامی، سرپرست جدید حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری، پیش از این مسئولیت نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سامان را برعهده داشت.
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