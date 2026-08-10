به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، انتقال مطالبات مردم و اصلاح مسیر خدمت‌رسانی دارند و هر اندازه ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و خبرنگاران شفاف‌تر و مؤثرتر باشد، زمینه برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و رفع مشکلات فراهم خواهد شد.

وی افزود: نبود اطلاعات کافی یا دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز، گاهی موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست از عملکرد دستگاه‌ها می‌شود و در این میان، تعامل مناسب میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شفافیت بیشتر و انعکاس صحیح واقعیت‌های جامعه کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین بر ضرورت توجه به پیشینه فعالیت رسانه‌ای در استان تأکید کرد و گفت: کردستان از سابقه قابل توجهی در حوزه مطبوعات و فعالیت خبرنگاران برخوردار است، اما در زمینه ثبت و مستندسازی تاریخ مطبوعات و معرفی خبرنگاران و نویسندگان پیشکسوت استان، اقدامات علمی و پژوهشی بیشتری باید انجام شود.

حسینی ادامه داد: آموزش و پرورش کردستان آمادگی دارد در قالب ظرفیت‌های پژوهشی خود در زمینه مستندسازی فعالیت خبرنگاران و پیشکسوتان رسانه استان همکاری کند تا بخشی از تاریخ رسانه‌ای کردستان برای نسل‌های آینده ثبت و حفظ شود.

وی در ادامه با تشریح وضعیت فضاهای آموزشی استان گفت: کردستان از نظر سرانه فضای آموزشی در میان استان‌های با پایین‌ترین سرانه کشور قرار دارد و سرانه فضای آموزشی استان حدود ۴.۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، در حالی که میانگین کشوری حدود ۵.۵ مترمربع و میانگین جهانی حدود هشت مترمربع است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش استان در دولت چهاردهم، مشارکت جدی در طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است و در همین راستا اقدامات قابل توجهی برای افزایش فضاهای آموزشی و ورزشی انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد انجام شده از ابتدای دولت چهاردهم اظهار کرد: تاکنون حدود ۶۰ هزار مترمربع فضای آموزشی و ۴۷ هزار مترمربع فضای ورزشی شامل زمین‌های چمن، سالن‌های ورزشی و کلاس‌های تربیت بدنی در استان ایجاد یا آماده بهره‌برداری شده است.

حسینی افزود: برای نزدیک شدن سرانه فضای آموزشی کردستان به میانگین کشور، یک برنامه سه‌ساله تدوین شده و در قالب آن ۱۹۱ پروژه آموزشی با هدف ایجاد یک‌هزار و ۸۸ کلاس درس تعریف شده است که بخشی از این پروژه‌ها در قالب فضاهای ایجادشده تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: رسیدن به میانگین کشوری به معنای پایان کامل مشکل کمبود فضای آموزشی در کردستان نیست، چراکه در برخی شهرستان‌ها و مناطق استان، شرایط به مراتب نامناسب‌تر از میانگین استانی است و این مناطق همچنان با کمبود کلاس و مدرسه مواجه هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، رشد جمعیت، مهاجرت و تغییرات جمعیتی را از عوامل مؤثر بر عدم توازن در توزیع فضاهای آموزشی دانست و گفت: در برخی مناطق روستایی مدارس مجهزی وجود دارد که تعداد دانش‌آموزان آنها بسیار پایین است، در حالی که در مناطق حاشیه‌ای و برخی شهرهای استان با تراکم دانش‌آموز و کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.

حسینی ادامه داد: برای نمونه، در برخی مدارس روستایی با وجود برخورداری از فضای آموزشی مناسب، تعداد دانش‌آموزان بسیار اندک است، اما در مناطقی از شهرهای استان به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت، نیاز به احداث مدارس جدید به شکل جدی احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این عدم توازن در حالی رخ می‌دهد که در برخی مناطق شهری، رشد جمعیت به شکل قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است و همین موضوع پیش‌بینی نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی برای احداث مدارس را با چالش مواجه کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای هدایت پروژه‌های آموزشی به مناطق دارای نیاز واقعی گفت: تلاش می‌کنیم با سرعت بیشتری پروژه‌های جدید را در مناطقی تعریف کنیم که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند تا منابع موجود در محل مناسب هزینه شود و عدالت آموزشی در توزیع فضاها محقق شود.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه نوسازی مدارس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی در حوزه نوسازی مدارس و احداث فضاهای آموزشی اختصاص یافت که این میزان با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مدیریت استان و در جریان سفر رئیس‌جمهور به کردستان به حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی این افزایش اعتبار را قابل توجه دانست و افزود: کردستان از نظر میزان رشد اعتبارات در حوزه نوسازی مدارس و ساخت فضاهای آموزشی، در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی تنها با اتکا به اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت تقویت مشارکت خیرین و بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد و گفت: ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز، مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها و شرکت‌ها و مشارکت نهادهای حقیقی و حقوقی می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند ساخت و تجهیز مدارس در استان داشته باشد.

رشد سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی کردستان به ۵۳ صدم مترمربع

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس اظهار کرد: در قالب طرح توسعه فضاهای ورزشی، اقدامات گسترده‌ای در استان انجام شده و سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان از حدود ۲۷ صدم مترمربع به نزدیک ۴۰ صدم مترمربع افزایش یافته است.

سید فواد حسینی افزود: در سال گذشته ۷۹ پروژه ورزشی با مجموع ۴۷ هزار مترمربع فضای ورزشی در استان اجرا شد که احداث نخستین استخر دانش‌آموزی مریوان، نخستین سالن ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و یکی از بزرگ‌ترین زمین‌های چمن مصنوعی دانش‌آموزی کشور از جمله این پروژه‌ها بود.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز اجرای ۸۱ پروژه ورزشی شامل ۵۰ زمین چمن مصنوعی، سه کفپوش سالن، یک سالن ورزشی و ۱۵ کلاس تربیت بدنی هدف‌گذاری شده است که با تحقق آنها، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان کردستان به حدود ۵۳ صدم مترمربع خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان کشور به یک مترمربع گفت: رشد سرانه فضای ورزشی استان در دو سال اخیر قابل توجه بوده و تلاش می‌کنیم تمامی پروژه‌های پیش‌بینی‌شده را تا دهه فجر به بهره‌برداری برسانیم.

حسینی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های خدماتی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: توسعه خانه‌های معلم، هتل فرهنگیان، کلینیک‌های فرهنگیان و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان است که به دلیل وابستگی به اعتبارات ملی، نیازمند پیگیری مستمر است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی ایجادشده برای دستگاه‌های دولتی، با حمایت‌های انجام‌شده، بخشی از ناوگان حمل‌ونقل آموزش و پرورش استان نوسازی شد و بیش از ۳۰ دستگاه خودروی سمند برای انجام مأموریت‌های اداری و جابه‌جایی نیروها در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفت.

اعلام کمبود واقعی ۲۷۴۰ معلم در کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یکی از محورهای مهم برنامه‌های این اداره کل را تأمین نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در این زمینه تلاش کردیم نیاز واقعی استان بدون کم‌نمایی یا پنهان‌کاری اعلام شود، چراکه بیان نکردن مشکلات موجب تداوم آنها در سال‌های آینده خواهد شد.

حسینی با اشاره به کمبود قطعی نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان افزود: در حال حاضر کردستان با کمبود قطعی ۲ هزار و ۷۴۰ نفر نیرو در بخش‌های مختلف مواجه است که شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی پرورشی، مشاور، مربی تربیت بدنی و نیروهای کیفیت‌بخشی می‌شود.

وی ادامه داد: اعلام صریح نیاز واقعی استان موجب شد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان برای کردستان افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ ظرفیت پذیرش دانشجومعلم ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز این ظرفیت ۲۰ درصد دیگر افزایش پیدا کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: در مجموع طی دو سال، ظرفیت پذیرش دانشجومعلم در استان ۴۰ درصد افزایش یافته که این موضوع در سال‌های آینده می‌تواند زمینه ورود حدود یک‌هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش استان را فراهم کند.

حسینی با اشاره به اختصاص سهمیه ویژه برای مناطق محروم استان گفت: امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۰ سهمیه ویژه دیگر برای شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار کردستان در دفترچه پذیرش دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافت.

وی این اقدام را حاصل همکاری و همدلی مجموعه مدیریتی استان و نمایندگان مردم کردستان در مجلس دانست و گفت: پیگیری‌های استاندار، مجمع نمایندگان استان و مسئولان دانشگاه فرهنگیان در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجومعلم نقش مؤثری داشت.

حسینی با اشاره به آمار دانشجومعلمان ورودی و خروجی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: امسال ۳۷۶ نفر نیروی جدید از دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش استان می‌شوند و با افزایش ظرفیت‌های ایجادشده، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۹ تعداد دانشجومعلمان فارغ‌التحصیل و واردشونده به آموزش و پرورش به حدود ۷۱۶ نفر برسد.

وی افزود: بخشی از رشته‌های تخصصی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه‌های محدودی در کشور ارائه می‌شود و برای تأمین این نیروها نیز سهمیه‌هایی برای استان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد: تأمین پایدار نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان علاوه بر کمک به حل کمبود معلم، زمینه استفاده از ظرفیت جوانان مستعد استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز فراهم می‌کند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر شاهد رشد قابل توجه موفقیت دانش‌آموزان کردستان در المپیادهای علمی بوده‌ایم و میزان موفقیت دانش‌آموزان استان در این بخش ۷۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته بسیاری از رشته‌های المپیادهای علمی در کردستان نماینده‌ای نداشت، اما با گسترش برنامه‌های شناسایی و توانمندسازی استعدادها در سراسر استان، امسال دانش‌آموزانی از مناطق و شهرستان‌های مختلف از جمله دهگلان و دیگر مناطق کمتر برخوردار نیز به مراحل بالای المپیادهای علمی راه یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: هدف ما این است که فرصت شناسایی و پرورش استعدادها تنها محدود به مرکز استان نباشد و دانش‌آموزان مستعد در دورترین مناطق کردستان نیز امکان رقابت و پیشرفت داشته باشند.

حسینی همچنین از اجرای دوره‌های توانمندسازی معلمان خبر داد و اظهار کرد: تغییر روش‌های تدریس و حرکت به سمت شیوه‌های نوین آموزشی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش استان است، هرچند تغییر در روش‌های آموزشی و رفتارهای حرفه‌ای معلمان فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به استمرار دارد.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش کشور گفت: در ارزیابی‌های انجام‌شده، کردستان در میان استان‌های کشور به جایگاه دوم دست یافته است که این ارتقا نتیجه عملکرد مجموعه‌های مختلف آموزش و پرورش در شاخص‌های گوناگون است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان این موفقیت را حاصل همکاری و همدلی فرهنگیان و مجموعه مدیریتی استان دانست و افزود: عملکرد معاونت‌های مختلف، حوزه ابتدایی، متوسطه، سلامت، پرورشی و سایر بخش‌ها در این ارزیابی مورد سنجش قرار گرفته و مجموع این عملکرد موجب ارتقای جایگاه استان شده است.

آمار ترک تحصیل کردستان نصف میانگین کشور است

حسینی در ادامه با اشاره به موضوع ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی آموزش و پرورش، شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل کرده به چرخه آموزش است و در این زمینه آمارهای رسمی و مستند ملاک عمل قرار دارد.

وی افزود: آمار ترک تحصیل باید بر اساس کد ملی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش محاسبه شود و نمی‌توان آمارهای غیرمستند و متفاوت را مبنای قضاوت درباره وضعیت استان قرار داد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان در سامانه سیدا به تفکیک مقاطع، جنسیت و پایه تحصیلی ثبت می‌شود و وضعیت هر دانش‌آموز به صورت دقیق قابل رصد است.

حسینی با اشاره به زمان اعلام آمار قطعی ترک تحصیل گفت: آموزش و پرورش پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و انتقال دانش‌آموزان، در ۱۵ آبان هر سال یک برش آماری انجام می‌دهد و آمار قطعی ترک تحصیل پس از این مرحله قابل اعلام است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با استفاده از ظرفیت سامانه‌های شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و همچنین همکاری رسانه‌ها، بخشداران، شوراهای محلی، معتمدان و مسئولان محلی، بخشی از دانش‌آموزان شناسایی‌شده به چرخه تحصیل بازگشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: بر اساس آمار رسمی، نرخ ترک تحصیل در کشور حدود ۴.۲ درصد است، در حالی که این میزان در کردستان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲.۲ درصد رسیده است.

حسینی تأکید کرد: کردستان در زمینه کاهش نرخ ترک تحصیل از استان‌های پیشرو کشور است، هرچند از نگاه آموزش و پرورش حتی ترک تحصیل یک دانش‌آموز نیز قابل قبول نیست و باید برای بازگرداندن هر دانش‌آموز به مدرسه تلاش شود.

وی در پایان بر تداوم تعامل آموزش و پرورش با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مستند می‌تواند به اصلاح مسیر خدمت‌رسانی، افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به حل مسائل آموزش و پرورش استان منجر شود.