حسینی: ۶۰ هزار مترمربع به سرانه فضای آموزشی کردستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفواد حسینی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: در شرایطی که منابع مالی محدود است، باید با اولویتبندی و تصمیمگیری دقیق، اعتبارات موجود را به سمت طرحهایی هدایت کنیم که بیشترین اثرگذاری را در توسعه استان دارند.
وی با اشاره به شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی توسعه افزود: لازم است در تعیین شاخصهای توسعه، بهویژه در حوزه آموزش و پرورش، بازنگری صورت گیرد و شاخصهایی مانند سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
۲۵ همت اعتبار برای تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان بیان کرد: برای تکمیل پروژهها و طرحهای نیمهتمام حوزه نوسازی مدارس، بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حسینی ادامه داد: همچنین برای رساندن سرانه فضای آموزشی استان به میانگین کشور، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به قیمت سال ۱۴۰۰ مورد نیاز است که تأمین این منابع نیازمند همکاری و همافزایی مجموعه مدیریتی استان و استفاده از ظرفیتهای مختلف است.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به آموزش و پرورش امکانپذیر نیست، گفت: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که مسیر توسعه از آموزش و پرورش و تأمین نیازهای آموزشی میگذرد و اگر به دنبال ارتقای شاخصهای توسعه هستیم، باید سرمایهگذاری در این حوزه را جدی بگیریم.
افزایش ۶۰ هزار مترمربعی سرانه فضای آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر اظهار کرد: از ابتدای فعالیت مدیریت فعلی استان تاکنون، حدود ۶۰ هزار مترمربع به سرانه فضای آموزشی استان اضافه شده است.
حسینی افزود: تا مهرماه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۷۹ کلاس درس جدید با زیربنای حدود ۴۰ هزار مترمربع به فضای آموزشی استان افزوده خواهد شد که این اقدام یک تحول مهم و ماندگار در حوزه آموزش و پرورش کردستان به شمار میرود.
وی گفت: این اقدامات در شرایطی انجام شده که محدودیتهای اعتباری و مشکلات اقتصادی وجود داشته و تحقق آنها نتیجه همکاری دستگاههای اجرایی، فرمانداران، خیران و مجموعه مدیریت استان بوده است.
رشد قابل توجه اعتبارات نوسازی مدارس
حسینی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه نوسازی مدارس کردستان اظهار کرد: مجموع اعتبارات نوسازی مدارس استان از محل منابع ملی و استانی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود سه هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این میزان رشد اعتبارات در مقایسه با روند افزایش اعتبارات در سایر استانها قابل توجه بوده و کردستان در این زمینه از استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد: با وجود این افزایش اعتبارات، همچنان فاصله استان با میانگینهای ملی و شاخصهای مصوب کشور زیاد است و برای جبران این عقبماندگی، نیازمند یک عزم و همکاری جمعی هستیم.
ضرورت شفافیت سهم آموزش و پرورش از اعتبارات شهرستانی
حسینی با اشاره به نقش شورای برنامهریزی شهرستانها در تأمین منابع مورد نیاز حوزه آموزش و پرورش گفت: میانگین سهم آموزش و پرورش از اعتبارات شوراهای برنامهریزی در کشور حدود ۱۵ درصد است و انتظار میرود میزان سهم این حوزه در استان نیز به شکل شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
وی خطاب به مسئولان برنامهریزی استان خواستار انتشار سهم آموزش و پرورش از اعتبارات شوراهای برنامهریزی شهرستانها شد و افزود: باید مشخص شود هر شهرستان چه میزان اعتبار برای اجرای طرحهای آموزشی اختصاص داده و چه مقدار از این منابع به مرحله تخصیص و اجرا رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با قدردانی از فرمانداران و مدیرانی که برای تأمین و جذب اعتبارات حوزه آموزش تلاش کردهاند، اظهار کرد: برخی شهرستانها در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشتهاند و با پیگیری مستمر، اعتبارات مناسبی را برای طرحهای آموزشی اختصاص دادهاند.
توسعه از مسیر آموزش و پرورش میگذرد
حسینی با تأکید بر اینکه نگاه به توسعه نباید صرفاً محدود به مسائل محلی باشد، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که آموزش و پرورش یکی از مهمترین پایههای توسعه پایدار است و هر اندازه در این حوزه سرمایهگذاری شود، آثار آن در سایر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نیز نمایان خواهد شد.
وی افزود: اگر قرار است کردستان فاصله خود را با شاخصهای توسعه ملی کاهش دهد، توجه به زیرساختهای آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی باید در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از رشد مشارکت خیران در تأمین فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان مشارکت خیران حقیقی در یکی از شهرستانهای استان حدود چهار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ میلیارد تومان افزایش یافت و رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
حسینی افزود: در سال جاری نیز شهرستان مریوان در زمینه افزایش مشارکت خیران عملکرد قابل توجهی داشته و فرماندار این شهرستان به دلیل رشد جذب مشارکت خیران، به عنوان یکی از فرمانداران برگزیده کشور در این حوزه انتخاب شده است.
وی ادامه داد: قرار است این فرماندار در نشست شهریورماه مورد تقدیر قرار گیرد و این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای شهرستانها برای استفاده از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی است.
استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاهها
حسینی با اشاره به ظرفیت خیران حقوقی و نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی گفت: لازم است موضوع استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و مجموعههای اقتصادی برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی از استاندار کردستان خواست زمینهای فراهم شود تا ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاهها و بنگاههای اقتصادی در راستای رفع کمبودهای حوزه آموزش و پرورش به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
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