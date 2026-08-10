۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای روستایی تنگستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پولادی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران شهرستان تنگستان، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تعامل سازنده رسانه‌های محلی، با تشریح عملکرد این اداره در حوزه تولید و اشتغال اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدکنندگان، این اداره با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی حضور داشته و آماده رفع موانع تولید در شهرستان است.

اختصاص ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات توسعه روستایی

رئیس اداره صمت تنگستان با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه مالی گفت: در سال گذشته، مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل جز یکِ بند «الف» تبصره ۱۵ به واحدهای روستایی شهرستان اختصاص یافت که نقش مؤثری در پایداری مشاغل روستایی ایفا کرد.

وی افزود: همچنین در حوزه مشاغل خانگی و پشتیبان، با رویکرد حمایت از کارآفرینان خُرد، ۴۰ درصد از طرح‌های ارائه‌شده مورد پشتیبانی قرار گرفتند که این روند حمایتی در سال جاری نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

تداوم حمایت از واحدهای تولیدی با رویکرد «رفع موانع»

پولادی با اشاره به ضرورت حل چالش‌های واحدهای تولیدی تصریح کرد: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در فرمانداری تنگستان به صورت مستمر برگزار می‌شود. در این جلسات، پرونده واحدهایی که نیازمند مجوزها یا تسهیلات در سطح مرکز استان بودند، بررسی و جهت دریافت حمایت‌های لازم به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر معرفی شدند.

وی به نمونه‌های موفق تولید در شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح تولید درب‌های UPVC که در دهه مبارک فجر با دستور فرماندار محترم افتتاح شد، یکی از پروژه‌های موفق شهرستان بود که اداره صمت در مسیر راه‌اندازی و رفع مشکلات آن همکاری لازم را داشته است؛ ما همواره آمادگی داریم برای هر واحد تولیدی که با مانعی مواجه باشد، با تمام ظرفیت پای کار بیاییم.

تعامل سازنده با رسانه‌ها؛ بازوی نظارتی و اطلاع‌رسانی

رئیس اداره صمت تنگستان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها پل ارتباطی امین بین مسئولان و مردم هستند؛ ما خود را پاسخگوی افکار عمومی می‌دانیم و معتقدیم با هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و اصحاب رسانه، مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان هموارتر خواهد شد.