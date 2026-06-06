مدیرکل صمت بوشهر: رفع موانع واحدهای تولیدی با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح شنبه در نشست با فرماندار تنگستان با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار کرد: تنگستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های موجود، ظرفیت بالایی برای استقرار صنایع پایین‌دستی و توسعه تجارت دارد.

وی با تاکید بر تسهیل مسیر برای سرمایه‌گذاران بومی و ایجاد اشتغال پایدار در تنگستان بیان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در بخش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: متأسفانه در کنار ظرفیت‌های بالقوه، برخی موانع نظیر کمبود زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، نوسانات قیمت تامین مواد اولیه، از جمله دغدغه‌های اصلی است که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند.

پشتیبانی از واحدهای تولیدی

وی افزود: دستگاه صمت به عنوان پیشران توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری، هدایت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از واحدهای تولیدی دارد و جایگاه این سازمان فراتر از یک نهاد اداری، به عنوان بازوی اجرایی برای تحقق شعار سال و رونق تولید در مناطق مختلف استان است.

کشاورز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این حوزه در شهرستان تنگستان، تصریح کرد: ما در اداره کل صمت مصمم هستیم با رویکردی مسئله‌محور، این موانع را با همکاری فرمانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مرتفع کنیم.

فرماندار تنگستان نیز ضمن تأکید بر اهمیت همکاری تنگاتنگ فرمانداری با اداره صمت، خواستار نگاه ویژه استان به زیرساخت‌های صنعتی این شهرستان و همچنین لزوم رفع سریع موانع واحدهای تولیدیِ فعال در منطقه شد.