به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران، با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: برای ماههای پیشرو محدودیتی برای مصارف خانگی آب پیشبینی نشده است.
وی افزود: سناریوهای مدیریت مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع در شبکههای توزیع و تعویض کنتورهای فرسوده همچنان دنبال میشود.
رزازی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: اطلاعرسانی دقیق در این زمینه ضروری است و باید مورد توجه مردم و اصحاب رسانه قرار گیرد.
سخنگوی استانداری تهران همچنین از افزایش ذخیره سدهای تأمینکننده آب استان خبر داد و گفت: مجموع ذخیره پنج سد تأمینکننده آب تهران ۵۲۳ میلیون مترمکعب و میزان پرشدگی آنها حدود ۲۸ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: ذخایر سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۷ میلیون مترمکعب افزایش یافته، اما این موضوع به معنای رفع کامل مشکل آب و بینیازی از مدیریت مصرف نیست.
فعالیت ۳۵ تصفیهخانه در استان تهران
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به برنامههای بازچرخانی آب و استفاده از پساب اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ تصفیهخانه در استان تهران با ظرفیت تقریبی ۵۸۸ میلیون مترمکعب در سال در مدار قرار دارند.
رزازی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده تعداد تصفیهخانههای استان به ۴۵ واحد با ظرفیت تقریبی ۷۵۵ میلیون مترمکعب در سال افزایش یابد.
وی تأکید کرد: در سناریوی فعلی مقابله با تنش آبی و مدیریت مصرف، هیچگونه محدودیتی برای مصارف خانگی در نظر گرفته نشده است، اما اصلاح الگوی مصرف و اطلاعرسانی دقیق در این زمینه ضروری است.
بارگذاری جمعیتی جدید باید متناسب با ظرفیت آب تهران باشد
رزازی درباره تأثیر وضعیت منابع آبی بر پروژههای مسکن نیز گفت: سیاست اصلی استان این است که با هرگونه بارگذاری جدید جمعیتی غیرمتعارف که متناسب با ظرفیتهای زیرساختی و منابع آبی تهران نباشد، برخورد و از آن جلوگیری شود.
وی افزود: نمیتوان بدون بررسی مشترک با وزارت راه و شهرسازی درباره یک پروژه مشخص اعلام کرد که با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر، اما هدف این است که در مجموعههای جدید، خدمات پایدار متناسب با جمعیت تأمین شود.
سخنگوی استانداری تهران درباره احتمال اعمال محدودیت مصرف آب در ماههای آینده اظهار کرد: برای ماههای پیشرو همان سناریوهای اعلامشده از سوی وزارت نیرو، از جمله مدیریت مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع در شبکههای توزیع و تعویض کنتورهای فرسوده دنبال خواهد شد.
رزازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدودیتی برای مصارف خانگی پیشبینی نشده است، اما مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت است و باید با اطلاعرسانی دقیق، مورد توجه مردم و اصحاب رسانه قرار گیرد.
توسعه قطارهای حومهای در اولویت استان تهران
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حملونقل ریلی استان گفت: یکی از اولویتهای استانداری تهران، فراهم کردن امکان سفر ایمن، سریع و با آرامش مردم شهرستانهای استان به مرکز استان و پایتخت است.
رزازی افزود: پروژه تهران ـ ورامین ـ پیشوا به طول ۵۰ کیلومتر و با ۱۱ ایستگاه، حدود ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه تهران ـ پرند نیز به طول ۵۲ کیلومتر و با پنج ایستگاه، حدود ۲۸ درصد پیشرفت کرده است.
وی ادامه داد: خط حومهای تهران ـ کرج نیز به طول ۹۵ کیلومتر حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد.
سخنگوی استانداری تهران گفت: ۱۰ رام قطار در مسیر گرمسار، ۱۲ رام قطار در مسیر پرند و هفت رام قطار در مسیر هشتگرد به ناوگان ریلی اضافه شده و سه دستگاه ریلباس نیز به ناوگان حملونقل عمومی ریلی افزوده شده است.
کمبود ۱۷ هزار کلاس درس در تهران
رزازی همچنین با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی استان اظهار کرد: استان تهران با کمبود حدود یکهزار و ۳۶۱ مدرسه معادل ۱۷ هزار و ۴۱۵ کلاس درس مواجه است.
وی افزود: طی یک سال گذشته ۱۲۴ مدرسه شامل یکهزار و ۴۸۵ کلاس درس تحویل شده و ۲۹۳ مدرسه شامل سههزار و ۹۳۶ کلاس درس نیز در حال احداث است.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران و شهرستانهای قدس، قرچک، ملارد و بهارستان از جمله مناطق دارای پایینترین سرانه آموزشی هستند.
افزایش ۸۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق تهران
رزازی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه افزایش حدود ۸۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تهران در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این افزایش در سه حوزه نیروگاههای حرارتی کوچک، نیروگاههای حرارتی بزرگ و انرژی خورشیدی پیشبینی شده است.
وی افزود: در بخش نیروگاههای حرارتی بزرگ حدود ۲۵۰ مگاوات ظرفیت جدید پیشبینی شده و در حوزه خورشیدی نیز ظرفیت تولید از ۱۳۷ مگاوات در سال گذشته، با اضافه شدن ظرفیتهای جدید، میتواند به حدود ۵۳۷ مگاوات برسد.
۴۴ هزار پرونده ساختوساز غیرمجاز در تهران
سخنگوی استانداری تهران همچنین از شناسایی حدود ۴۴ هزار پرونده مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: حدود ۳۶ هزار پرونده مربوط به محدوده و حریم شهرها و حدود هشت هزار پرونده مربوط به محدودههای روستایی است.
رزازی شهرستانهای ملارد، ری، دماوند و شمیرانات را از جمله مناطقی دانست که تعداد بیشتری از این پروندهها را دارند و گفت: پایش پهنههای مستعد ساختوساز غیرمجاز و جلوگیری از تفکیکهای غیرمجاز نیز در دستور کار قرار دارد.
۴۷۲ مصوبه در سفرهای شهرستانی استاندار تهران
وی در ادامه با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار تهران اظهار کرد: تاکنون ۴۷۲ مصوبه در مجموع این سفرها ثبت شده که حوزههایی مانند بهداشت و درمان، آب، برق، انرژی، آموزش و پرورش، محیط زیست و مسکن را شامل میشود.
رزازی افزود: دبیرخانه دائمی پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی در معاونت عمرانی استانداری تشکیل شده و کارشناسان بهصورت مستمر روند اجرای مصوبات را رصد میکنند.
طرح طرد اتباع غیرمجاز ادامه دارد
سخنگوی استانداری تهران درباره طرح طرد اتباع غیرمجاز نیز گفت: این طرح متوقف نشده و با قدرت در حال اجراست.
وی افزود: طی چهار تا پنج ماه گذشته حدود ۴۴ هزار و ۲۵۶ نفر از اتباع غیرمجاز از مرزهای کشور خارج شدهاند که از این تعداد حدود ۲۵ هزار و ۴۱ نفر از طریق دستگیری و ۱۹ هزار و ۲۱۵ نفر بهصورت خودمعرف از کشور خارج شدهاند.
تهران در تأمین کالاهای اساسی کمبود ندارد
رزازی همچنین با اشاره به پایش بازار استان گفت: از ابتدای سال حدود دو هزار نیروی انسانی برای تقویت تیمهای بازرسی ساماندهی شدهاند و ۴۵ هزار بازرسی موردی از بازار انجام شده است.
وی ادامه داد: ۱۷ هزار و ۸۰۸ گزارش مردمی دریافت و حدود شش هزار بازدید و نظارت از انبارها انجام شده است.
سخنگوی استانداری تهران تأکید کرد: بر اساس آخرین بررسیها، در حال حاضر از نظر موجودی کالاهای اساسی در استان تهران کمبودی وجود ندارد.
رزازی در پایان با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز انسجام و وحدت باید روزبهروز افزایش یابد و این موضوع یکی از وظایف رسانهها و دستگاههای اطلاعرسانی است.
وی با اشاره به حضور مردم در مراسم اربعین و فعالیت حدود ۴۰۰ موکب استان تهران در عراق گفت: حضور گسترده مردم در مناسبتهای مختلف نشاندهنده ظرفیت بالای تهران در حوزه وحدت و همدلی است و باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انسجام و اتحاد را سرلوحه کار قرار داد.
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