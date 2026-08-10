زنگنه: تاکنون ۸۵ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه ولات و زاوه در یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در دانشگاه تهران ، اظهار کرد : یکی از ویژگی‌های امام راحل، ایمان به وعده‌های الهی بود. رهبر معظم انقلاب نیز در اوج بحران‌ها، مسیر حرکت انقلاب را در پنج مرحله شامل تشکیل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی ترسیم کرده‌اند. ایشان تأکید دارند که هنوز به حکومت اسلامی نرسیده‌ایم؛ زیرا شکل‌گیری حکومت اسلامی زمانی محقق می‌شود که اخلاق، منش و سلوک مدیران و کارگزاران نظام بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین(ع) باشد. رسیدن به حکومت اسلامی مقدمه‌ای برای تحقق تمدن اسلامی و جامعه بین‌المللی اسلامی خواهد بود.



وی افزود: مسئله دیگر ، ایمان و اعتماد به مردم است. امام به همان مردم پابرهنه شهرها و روستاها اعتماد داشت. پس از امام راحل نیز شخصیتی در ایران نداریم که به اندازه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب به مردم اعتماد داشته باشد. ایشان مکرر تأکید کرده‌اند که مسائل را به مردم واگذار کنید.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هر حوزه‌ای که به مردم اعتماد کردیم، موفق بودیم. در حوزه نظامی به مردم اعتماد کردیم و همین مردم، بسیج، نیروهای مردمی، عشایر جنوب کشور و اقوام و قومیت‌های غرب کشور بودند که جنگ هشت‌ساله را اداره کردند. امروز نیز در بسیاری از برنامه‌ها شاهد حضور خودجوش مردم هستیم. در همین ایام، در ۱۹۰۰ نقطه اجتماع مردمی داریم و این اجتماعات جدا از حضور مردم در خیابان‌هاست. اگر ۱۹۰۰ را در ۱۶۰ ضرب کنیم، گستردگی حضور مردم مشخص می‌شود. راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس، تشییع جنازه‌ها و دیگر مراسم نیز جدا از این آمار است و در بسیاری از این برنامه‌ها سخنران، قاری، گروه سرود، مردم، برنامه و موکب حضور دارند. این امور را به مردم واگذار کرده‌ایم و به آنان اعتماد کرده‌ایم.



وی عنوان کرد: هر جا که به مردم اعتماد نکردیم، امروز هزینه آن را می‌پردازیم. در حوزه اقتصاد به مردم اعتماد نکردیم و اقتصاد ما دولتی است. روز گذشته در کمیسیون حمایت از تولید جلسه‌ای داشتیم. با وجود تأکیدات رهبر انقلاب در دهه ۸۰ درباره اجرای اصل ۴۴ و بند «ج» اصل ۴۴ که بر واگذاری اقتصاد به مردم تأکید دارد، از دهه ۸۰ تا امسال که سال ۱۴۰۵ است، فقط ۹ درصد این خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها به مردم انجام شده است؛ یعنی ۹۱ درصد از آنچه بر اساس اصل ۴۴ باید به مردم واگذار می‌شد، واگذار نشده است. علت مشکلات اقتصادی ما این است که به مردم اعتقاد و اعتماد نکرده‌ایم.



زنگنه بیان کرد: بسیاری از مدیران دولتی تصور می‌کنند بهتر می‌توانند مدیریت و امور را اداره کنند، در حالی که دشمن امروز تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی گذاشته و تلاش می‌کند از این حوزه به جامعه ضربه بزند. اگر در این حوزه به مردم اعتماد نکنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.



وی افزود: امروز رئیس‌جمهور فرمودند که سخت‌ترین محاصره‌های دریایی و زمینی آمریکایی‌ها علیه ما در حال انجام است. با این حال، یک نکته امیدبخش وجود دارد. در چهار ماهه ابتدای امسال، ۸۵ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت محقق شده است؛ در حالی که سال قبل این رقم ۵۷ درصد بود. با توجه به مقاومتی که در مورد تنگه هرمز انجام داده‌ایم، تاکنون ۸۵ درصد درآمدهای نفتی ما محقق شده است. بیش از حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار درآمد نفتی در این چهار ماه داشته‌ایم که نسبت به پارسال، حدود ۲۸ واحد درصد میزان تحقق درآمدهای ارزی ما بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در شدیدترین تحریم‌ها و محاصره‌های جنگی، اگر به ظرفیت‌های خود اعتماد کنیم، می‌توانیم موفق شویم.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لازمه این موفقیت، اعتماد به مردم و دخیل کردن آنان در تصمیمات اقتصادی است. در جنگ اقتصادی نیز اگر مردم را وارد میدان کنیم، برنده جنگ خواهیم بود.



وی عنوان کرد: رهبر شهید ما در دهه ۶۰ سخنرانی‌ای درباره تنگه هرمز داشتند و تأکید کرده بودند که ما موهبتی داریم که اگر روزی بخواهیم تنگه را ببندیم، دشمن متوجه خواهد شد چه اتفاقی افتاده است. امروز نیز نیروهای نظامی، دولت و مجلس در کنار یکدیگر بر این موهبت الهی، یعنی تنگه هرمز، ایستاده‌اند.



زنگنه اظهار کرد: برخی می‌گویند تنگه هرمز ارتباطی با آمریکا ندارد که این سخن کاملاً نادرست است. حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد کل ارزش بورس دنیا در بورس نیویورک و بورس‌های آمریکاست. پنج شرکت بزرگ آمریکایی، از جمله اپل، آلفابت، مایکروسافت و متا، در حوزه فناوری، هوش مصنوعی و تکنولوژی فعالیت دارند و بخش عمده ساخت این تجهیزات در تایوان انجام می‌شود. از چیپ‌های هواپیماهای اف ۳۵ گرفته تا تجهیزات پدافندی و موشک‌های کروز و بالستیک، بخش مهمی از چیپ‌ها و تجهیزات در تایوان و شرق آسیا تولید می‌شود.

وی افزود: ترامپ اخیراً گفته بود که تایوان ما را به عنوان مستعمره خود گرفته است. بنابراین، بستن تنگه هرمز در حقیقت قرار دادن فشار بر گلوگاه اقتصادی آمریکا و ترامپ است. به همین دلیل، تنگه هرمز برای آنان امروز حتی از مسئله هسته‌ای نیز مهم‌تر شده است.



زنگنه بیان کرد: این تدبیر شجاعانه رهبر عزیزمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، که جای پای رهبر شهیدمان گذاشتند، از همان ابتدا در بیانیه اول مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد که بر تنگه هرمز ایستادگی خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد. همچنین احکامی که به تیم مذاکره‌کننده، دولت و نیروهای نظامی داده شد، شرایطی ایجاد کرده است که آمریکایی‌ها مجبور شوند مدیریت ما بر تنگه هرمز را بپذیرند؛ زیرا چاره دیگری ندارند.