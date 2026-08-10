به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی گفت: این پرونده مربوط به گران‌فروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی، از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرومکس، X۲۲، آریزو ۶، آریزو ۵ و X۵۵ است.

وی افزود: در رأی بدوی، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۹ ریال محکوم شده بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این شرکت نسبت به رأی صادرشده اعتراض کرده و پرونده در مرحله رسیدگی به اعتراض قرار گرفته است.

رایگانی با اشاره به مستندات و مبانی مورد استناد در رسیدگی به این پرونده گفت: مبنای رسیدگی، رأی شماره ۵۹۸ شورای رقابت و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از رأی شورای رقابت بوده است.

وی تأکید کرد: بررسی آثار حقوقی آرای صادر شده از مراجع ذی‌صلاح و اعتراض شرکت مدیران خودرو در روند رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.