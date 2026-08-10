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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

تشریح وضعیت پرونده گران‌فروشی مدیران خودرو

تشریح وضعیت پرونده گران‌فروشی مدیران خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره آخرین وضعیت پرونده گران‌فروشی شرکت مدیران خودرو، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی گفت: این پرونده مربوط به گران‌فروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی، از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرومکس، X۲۲، آریزو ۶، آریزو ۵ و X۵۵ است.

وی افزود: در رأی بدوی، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۹ ریال محکوم شده بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این شرکت نسبت به رأی صادرشده اعتراض کرده و پرونده در مرحله رسیدگی به اعتراض قرار گرفته است.

رایگانی با اشاره به مستندات و مبانی مورد استناد در رسیدگی به این پرونده گفت: مبنای رسیدگی، رأی شماره ۵۹۸ شورای رقابت و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از رأی شورای رقابت بوده است.

وی تأکید کرد: بررسی آثار حقوقی آرای صادر شده از مراجع ذی‌صلاح و اعتراض شرکت مدیران خودرو در روند رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6913044
مهسا حيدری توچائی

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