کشف بیش از یک تن مواد مخدر در یک عملیات پلیسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا ، در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان میناب در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ شب گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی شهرستان میناب به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

سردار هادی رفیعی کیا اظهار داشت: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز و تسلط تکاوران پلیس خودرو متوقف و در بازرسی فنی از آن مقدار یک تن و ۸۴ کیلو مواد مخدر تریاک که بطرز ماهرانه در زیر مشک های حاوی آب جاساز شده بودند، کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطر نشان کرد: شبکه ها و باندهای مافیایی قاچاق برای انتقال مواد مخدر به مقصد های خود از شیوه ها و شگردهای خاص و جاسازی های پوششی استفاده می کنند که بحمد الله با اشرافیت بالا و هوشمندی و تیز بینی ماموران انتظامی همواره نقشه آنان نقش بر آب شده و سوداگران در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام می مانند.