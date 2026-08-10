  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در یک عملیات پلیسی در هرمزگان

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در یک عملیات پلیسی در هرمزگان

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هوشیاری، کار اطلاعاتی و تلاش ضربتی مأموران انتظامی شهرستان میناب در یک عملیات پلیسی بیش از یک تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا ، در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان میناب در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ شب گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی شهرستان میناب به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

سردار هادی رفیعی کیا اظهار داشت: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز و تسلط تکاوران پلیس خودرو متوقف و در بازرسی فنی از آن مقدار یک تن و ۸۴ کیلو مواد مخدر تریاک که بطرز ماهرانه در زیر مشک های حاوی آب جاساز شده بودند، کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطر نشان کرد: شبکه ها و باندهای مافیایی قاچاق برای انتقال مواد مخدر به مقصد های خود از شیوه ها و شگردهای خاص و جاسازی های پوششی استفاده می کنند که بحمد الله با اشرافیت بالا و هوشمندی و تیز بینی ماموران انتظامی همواره نقشه آنان نقش بر آب شده و سوداگران در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام می مانند.

کد مطلب 6913092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها