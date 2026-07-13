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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در پوشش حمل سوخت در هرمزگان

کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در پوشش حمل سوخت در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران انتظامی شهرستان میناب در یک عملیات پلیسی ۵۷۸ کیلو مواد مخدر تریاک در پوشش حمل سوخت کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا، در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه توکهور شهرستان میناب در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ شب گذشته حین گشت زنی هدفمند در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل کیسه های سیمان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز و هدف قرار گرفتن لاستیک های عقب خودرو متهم با استفاده از تاریکی شب و موقعیت کوهستانی و جنگلی منطقه خودرو را رها و متواری گردید که در بازرسی دقیق از خودرو مورد نظر تعداد ۵۹ کیسه جمعا به وزن ۵۸۷ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر تریاک که بطرز بسیار ماهرانه در داخل کیسه های سیمان و در زیر مشک حاوی سوخت جاساز شده بود کشف و ضبط شد.

سردار رفیعی کیا خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش همه جانبه صورت گرفته توسط عوامل انتظامی استان جمعا ۱۰ تن و ۷۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۹۵ قاچاقچی و ۲ هزار و ۲۰۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

کد مطلب 6887120

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