بیش از ۲۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در میاندوآب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور در این زمینه از کشف ۲۱ کیلو انواع مواد مخدر در سطح شهرستان با دستگیری ۴ نفر متهم و توقیف دو دستگاه خودرو پژو و سمند، خبر داد.

وی با اشاره به کشف ۲۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان، افزود: مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح پاک سازی نقاط آلوده با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس به صورت مستمر در شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ رستم پور افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان؛ ۲ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و سمند حامل مواد مخدر توقیف و ۴ نفر متهم توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.