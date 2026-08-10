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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

بیش از ۲۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در میاندوآب کشف شد

بیش از ۲۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در میاندوآب کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از کشف ۲۱ کیلو انواع مواد مخدر، دستگیری ۴ متهم و توقیف دو دستگاه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور در این زمینه از کشف ۲۱ کیلو انواع مواد مخدر در سطح شهرستان با دستگیری ۴ نفر متهم و توقیف دو دستگاه خودرو پژو و سمند، خبر داد.

وی با اشاره به کشف ۲۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان، افزود: مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح پاک سازی نقاط آلوده با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس به صورت مستمر در شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ رستم پور افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان؛ ۲ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و سمند حامل مواد مخدر توقیف و ۴ نفر متهم توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6913377

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