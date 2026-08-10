به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ، امروز در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: دشمن در جنگ اخیر، هجمهای متفاوت از گذشته را علیه ملت ایران دنبال کرد و اگر در هشت سال دفاع مقدس تحریم، تهدید و هجوم نظامی را تجربه کردیم، امروز با یک جنگ تمامعیار ترکیبی و شناختی در همه ابعاد و حوزههای کشور مواجه هستیم.
وی افزود: دشمن از همه ظرفیتهای خود برای ضربه زدن به کشور استفاده کرد، اما یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی، مردمی بودن آن و امکان بیان آزاد افکار و دیدگاههای مختلف، بهویژه از سوی اصحاب رسانه است.
فرماندار چهارباغ با بیان اینکه خبرنگاران در جبههای فعالیت میکنند که اهمیت آن کمتر از میدان و خیابان نیست، ادامه داد: امروز نمیتوان با قاطعیت گفت که در جنگ نابرابر رسانهای مغلوب هستیم؛ چراکه توان رسانهای کشور توانسته در برابر دشمن ایستادگی کرده و واقعیتها را برای مردم تبیین کند.
البرزی گفت: این موفقیت بدون انگیزه پاک و مقدسی که در وجود خبرنگاران و اصحاب رسانه وجود دارد، محقق نمیشد و خبرنگاران در تبیین حقایق نقش بیبدیلی ایفا کردهاند.
تکریم خبرنگار به یک روز محدود نمیشود
وی با گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه اظهار کرد: خبرنگاری با شهادت خبرنگارانی که در راه انجام رسالت خود جان باختند، جایگاه ویژهای در تقویم جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده است و هر سال به همین مناسبت از تلاشهای خبرنگاران تجلیل میشود.
فرماندار چهارباغ با بیان اینکه یک روز در تقویم نمیتواند پاسخگوی زحمات خبرنگاران باشد، افزود: خبرنگاران هر روز در حال مجاهدت هستند، اما تنها یک روز به نام آنها در تقویم ثبت شده است و اگر نتوانستهایم آنگونه که شایسته است از این قشر تقدیر کنیم، از آنها عذرخواهی میکنیم.
البرزی ادامه داد: شهرستان چهارباغ تلاش کرده است ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با اصحاب رسانه داشته باشد و خبرنگاران را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، شنونده و منتقلکننده مشکلات و مطالبات مردم بداند.
ارتقای ساختار اداری چهارباغ
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در شهرستان چهارباغ گفت: در سال گذشته یکی از دغدغههای اصلی خبرنگاران و مردم، موضوع ساختار اداری و استقرار دستگاههای اجرایی در شهرستان بود که در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است.
فرماندار چهارباغ افزود: آموزش و پرورش مستقل در شهرستان مستقر شده و برای تقویت زیرساختهای مربوط به پست نیز اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: موضوعات آب، درمان و زیرساختهای خدماتی نیز در شهرستان پیگیری شده و در حوزه بیمارستان همچنان نیازمند حمایت رسانهها برای انتقال مطالبه مردم به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هستیم.
تقویت زیرساختهای آب و برق
البرزی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش ناترازی انرژی در چهارباغ اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته دو پست برق شهرستان تقویت شده و در حوزه آب نیز حدود هشت حلقه چاه احیا یا به ظرفیت شهرستان اضافه شده است.
وی گفت: چهارباغ با توجه به جمعیت مستقر و شناور خود، نیازمند زیرساختهای متناسب است؛ بهویژه اینکه در برخی ایام و مناسبتها جمعیت شهرستان افزایش قابل توجهی پیدا میکند.
فرماندار چهارباغ افزود: در جریان جنگ اخیر نیز با وجود افزایش جمعیت، شهرستان در حوزه تأمین کالا و سوخت با مشکل جدی مواجه نشد که این موضوع حاصل برنامهریزی و تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان بود.
کاهش جرایم در چهارباغ
البرزی با اشاره به ارتقای شاخصهای توسعه در شهرستان گفت: چهارباغ امروز با چهارباغ سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد و شاخصهای مختلف توسعه در آن ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: در حوزه کاهش جرایم نیز شاهد کاهش قابل توجهی بودهایم و فعالیت کمپ و اردوگاه ماده ۱۶ در شهرستان، یکی از ظرفیتهایی است که در این زمینه نقش داشته است.
پرونده قضایی برای قطع درختان
فرماندار چهارباغ درباره وضعیت درختان و فضای سبز شهرستان نیز اظهار کرد: میراث ارزشمند درختان موجود در چهارباغ در مقطعی با تهدید جدی مواجه بود و برای تأمین آب مورد نیاز این درختان نیز اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: در سال گذشته و امسال اعتباراتی برای این موضوع در نظر گرفته شده و با همکاری جهاد کشاورزی و دستگاههای مربوط، موضوع انتقال آب به پاییندست نیز در حال پیگیری است.
البرزی با اشاره به موضوع قطع درختان گفت: برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده و با متخلفان حتماً برخورد خواهد شد.
پیگیری وضعیت حلقه دره
وی همچنین درباره وضعیت حلقه دره گفت: مدیریت این مجموعه بر عهده سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج است و شهرداریهای استان البرز نیز عضو این سازمان هستند و حق عضویت پرداخت میکنند.
فرماندار چهارباغ افزود: مکاتبات متعددی برای ساماندهی و بهبود وضعیت حلقه دره انجام شده و انتظار داریم مدیریت شهری کرج در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: موضوع حلقه دره همچنین در سفر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و محیط زیست شهرستان نیز به صورت مستمر این مسئله را پیگیری میکند.
البرزی تأکید کرد: وضعیت نامطلوب فعلی حلقه دره باید به شرایط مطلوبتری تبدیل شود تا مردم شهرستان و مناطق پیرامونی بیش از این از پیامدهای آن آسیب نبینند.
توسعه فرهنگی چهارباغ دنبال میشود
فرماندار چهارباغ در ادامه با اشاره به انتقادهایی درباره پایین بودن سرانه فرهنگی شهرستان گفت: چهارباغ سینما و برخی زیرساختهای فرهنگی مانند تالار پذیرایی را ندارد، اما فرهنگسرا و ظرفیتهای فرهنگی فعالی در شهرستان وجود دارد.
وی افزود: یکی از نقاط قوت چهارباغ، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مردم است و در مناسبتهای مختلف از جمله ایام شهادت و اربعین، برنامههای فرهنگی و مذهبی با مشارکت مردم برگزار شده است.
البرزی گفت: تلاش کردهایم پیوست فرهنگی را در فعالیتهای عمرانی و اجرایی شهرستان مورد توجه قرار دهیم و این موضوع باید در همه طرحها و پروژهها لحاظ شود.
تأکید بر نقش رسانهها در مطالبهگری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور خبرنگاران در برنامهها و تجمعات مردمی اظهار کرد: حضور رسانهها در این برنامهها میتواند به تقویت موضوعات و انتقال مطالبات مردم کمک کند و از خبرنگارانی که در این عرصه حضور دارند، قدردانی میکنیم.
فرماندار چهارباغ همچنین به حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: یک هنرستان جدید در شهرستان در حال آمادهسازی است و امیدواریم از مهرماه امسال پذیرای هنرجویان باشد.
البرزی با اشاره به برخی پروژههای زیرساختی و راههای روستایی نیز افزود: در این حوزهها نیز اقدامات و تحولاتی انجام شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مشکلات باقیمانده شهرستان را برطرف کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: چهارباغ امروز دیگر شهرستان گذشته نیست و با وجود برخی مشکلات و کمبودها، اقدامات قابل توجهی برای ارتقای زیرساختها، خدمات عمومی و شاخصهای توسعه آن انجام شده است.
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