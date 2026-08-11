به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه رسانه در جامعه اظهار کرد: خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان هستند و در واقع صدای مردم را به مسئولان منتقل میکنند.
وی افزود: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس مطالبات، مشکلات و دغدغههای مردم دارند و فعالیت حرفهای رسانهها میتواند به شفافیت بیشتر و بهبود روند خدمترسانی در جامعه کمک کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگینشهر با اشاره به برنامههای این اداره در حوزه رسانه گفت: ساماندهی حوزه رسانه و خبرنگاران شهرستان یکی از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم زمینه و بستر لازم برای فعالیت منسجمتر و حرفهایتر اصحاب رسانه فراهم شود.
جعفری با بیان اینکه مشگینشهر ظرفیت مناسبی در حوزه رسانه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر چهار نشریه مکتوب و ۶ پایگاه خبری در شهرستان فعالیت دارند که این ظرفیت میتواند نقش مهمی در پوشش اخبار، رویدادها و مطالبات مردم داشته باشد.
وی ادامه داد: رویکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تسهیل فعالیت رسانهها و حمایت از توسعه کمی و کیفی آنهاست و در این مسیر تلاش میکنیم موانع موجود بر سر راه فعالیت خبرنگاران و رسانههای شهرستان کاهش یابد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگینشهر همچنین از برنامهریزی برای ساماندهی خبرنگاران خبر داد و گفت: در این زمینه تلاش داریم ضمن ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خبرنگاران، زمینه آموزش و ارتقای مهارتهای حرفهای آنان را نیز فراهم کنیم.
وی از برگزاری دورههای آموزشی خبرنگاری خبر داد و افزود: آموزش یکی از الزامات ارتقای کیفیت فعالیت رسانهای است و تلاش میکنیم با برگزاری دورههای تخصصی، زمینه افزایش توانمندی خبرنگاران شهرستان را فراهم کنیم.
جعفری با اشاره به تفاوت ظرفیت فعالیت در نشریات مکتوب و پایگاههای خبری گفت: در نشریات مکتوب محدودیتهایی در زمینه تعداد نیروهای قابل بهکارگیری وجود دارد، اما در پایگاههای خبری دست رسانهها برای جذب و فعالیت خبرنگاران بازتر است.
وی خاطرنشان کرد: هرچه تعداد پایگاههای خبری فعال و حرفهای در شهرستان بیشتر باشد، ظرفیت رسانهای مشگینشهر نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند به پوشش بهتر اخبار و معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستان کمک کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگینشهر در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که با ساماندهی خبرنگاران، حمایت از رسانههای فعال و ایجاد بستر مناسب برای آموزش و فعالیت حرفهای، زمینه رشد و پویایی بیشتر حوزه رسانه در شهرستان فراهم شود.
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