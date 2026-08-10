به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور ، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آتش‌سوزی عمدی خودرو در شهرستان قرچک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی قرچک با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، هویت عامل آتش‌سوزی را شناسایی و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قرچک ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات پلیسی، به ارتکاب آتش‌سوزی اعتراف کرد و در جریان بررسی‌های بیشتر مشخص شد که وی خودرو را نیز سرقت کرده و سپس اقدام به آتش زدن آن کرده است.

قاسم‌پور گفت: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و سپس روانه زندان شد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده و بررسی احتمال دست داشتن متهم در جرایم مشابه همچنان ادامه دارد.