سرهنگ رشیدی: کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی رمال قلابی در تهران لو رفت

به گزارش حبرگزاری مهر، سرهنگ حسین رضا رشیدی، اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به پلیس آگاهی استان، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد متهم با معرفی خود در پوشش یک خانم رمال و فالگیر، اقدام به کلاهبرداری از افراد در استان تهران کرده و به همین دلیل تحت تعقیب قضایی قرار داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

رشیدی بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در یک عملیات تخصصی وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و در جریان تحقیقات به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر شیوه‌های مختلف کلاهبرداری، گفت: پلیس تاکنون بارها نسبت به شگردهای کلاهبرداران اطلاع‌رسانی کرده است و شهروندان باید با افزایش آگاهی و دقت در برابر وعده‌های فریبنده افراد سودجو، از گرفتار شدن در دام این افراد جلوگیری کنند.