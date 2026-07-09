به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین رضا رشیدی از شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۹ فقره انواع سرقت اعتراف کرده است.

وی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در سطح شهر سنندج، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۱۹ فقره انواع سرقت اعتراف کرده است، گفت: در ادامه تحقیقات، دو نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

رشیدی با تأکید بر ادامه برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.