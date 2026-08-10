به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» ضمن خیرمقدم به حاضران، به جایگاه شهدا و ارزش ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: خدمت همه همکاران در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خیرمقدم عرض می‌کنم. افسوس برای ما جاماندگان است. شهدا یک حقیقت زنده هستند و خسران برای ماست که از این خیل شهدا عقب مانده و جامانده‌ایم.



وی در ادامه با بیان اینکه هر آنچه در وصف رهبر شهید گفته شود، باز هم کم است، اظهار کرد: رهبر شهید ما اندیشمندی توانمند، عالمی برجسته و سیاستمداری عادل و البته شهیدی بزرگ است. او از رهبرانی بود که به امر الهی برای هدایت جامعه ما برانگیخته شد. حضرت امام نیز از این قسم بود. خداوند را شاکریم که در دوره حیات خود توانستیم این دو نعمت را درک کنیم.



رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به سوابق و تجربه رهبر شهید در سطوح عالی نظام تصریح کرد: رهبر شهید ما با کوله‌باری از تجربه در مقامات عالی نظام فعالیت کردند و پس از آن به عنوان رهبر سیاسی و دینی ما نقش‌آفرینی کردند. با شکوفایی این تجربه‌ها، جامعه ما به صورت هدفمند به پیش رفت.



کدخدایی ادامه داد: امروز افتتاحیه همایش «قانون و قانونگذاری» را برگزار کردیم که بخشی از همایش بین‌المللی «امام مجاهد شهید» است و همایش اصلی آن در اسفندماه برگزار خواهد شد.



عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: وظیفه همه صاحب‌نظران و سیاسیون است که در ماندگاری اندیشه‌های رهبری گام بردارند و اندیشه‌های آن بزرگ‌مرد تاریخ را به جهانیان نشان دهند. نگاه‌های بلندی که رهبر شهید ما در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در مباحث حقوقی و سیاسی داشتند، هنوز به خوبی گشوده و تبیین نشده است و باید این دیدگاه‌ها تبیین شوند و سپس در دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا درآیند.



وی در ادامه با تشریح نگاه رهبر شهید به قانون اساسی و جایگاه قانون در اداره کشور گفت: امام شهید، قانون اساسی را قانونی می‌دیدند که بر اساس آن تمدن عظیم اسلامی بنا خواهد شد. امام شهید قانون را شرط ثبات اجتماعی و تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور می‌دانستند و رعایت قانون را بر مصلحت‌اندیشی ارجح می‌دانستند.



کدخدایی افزود: ایشان معتقد بودند که مصلحت‌اندیشی ما را به بی‌ثباتی می‌رساند و قانون را شاخص رعایت عدالت می‌دانستند. اگر کسی می‌خواهد شاخص انقلابی بودن را بداند، باید به میزان رعایت قانون اساسی توجه کند.



رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر اینکه رهبر شهید، رعایت قانون را شاخص عدل و عدالت می‌دانستند، گفت: اگر در وضعیت موجود از عدالت و عدل سخن گفته می‌شود، رعایت قانون شاخص آن است. رهبری تاکید داشتند که اگر به رعایت قانون تن ندهیم، باید هزینه سنگین‌تری را بپردازیم.



کدخدایی در ادامه با تاکید بر باور رهبر شهید به مردم‌سالاری دینی گفت: نکته مهمی که ایشان در امر قانونگذاری مورد اشاره قرار دادند، این بود که در مکتب دینی ما قانون یک امر الهی است و هیچ‌کس نباید از قانون تخطی کند؛ چراکه این، حکم الهی است.



وی افزود: رهبری شهید تاکید داشتند که امر قانونگذاری از مسیر مردم‌سالاری دینی و از مسیر مجلس صورت می‌گیرد. رهبر شهید، علاوه بر نگاه عمیقی که در حوزه قانون داشتند، ریشه‌های این قانونگذاری را نیز تبیین کردند.



این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت توجه به دیدگاه‌های رهبر شهید در فرآیند تحول قانونگذاری اظهار کرد: در حوزه تحول قانونگذاری باید با نگاه رهبر شهید حرکت کنیم. در منظومه فکری ایشان، قانون تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور است.



وی ادامه داد: جامع بودن و ماندگاری قانون، انسجام و همگرایی با سایر قوانین، قابلیت اجرا داشتن و اتکا بر کار کارشناسی، از جمله مباحثی بود که رهبر شهید ما در نظام قانونگذاری مورد توجه قرار می‌دادند.



کدخدایی در پایان گفت: همایش اصلی در ۱۲ آذرماه با حضور صاحب‌نظران کشور برگزار خواهد شد.