هشدار پیشکسوتان رسانه اصفهان؛ اعتماد مردم در حال فرسایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی پیشکسوتان رسانه با استاندار اصفهان به مناسبت روز خبرنگار به میزبانی خانه مطبوعات برگزار شد.

این نشست با حضور شماری از فعالان باسابقه استان اصفهان، بیش از آنکه مراسمی تشریفاتی باشد، به محلی برای طرح دغدغه‌های عمیق صنفی و حرفه‌ای تبدیل شد.

خبرنگار باید زبان مردم باشد، نه تماشاگر

فضل‌الله صلواتی، پیشکسوت رسانه، با مرور فراز و نشیب‌های دهه‌های گذشته گفت: خبرنگاران در سخت‌ترین شرایط هم رسالت خود را حفظ کرده‌اند. افتخار این حرفه آن است که زبان مردم باشد. اگر این نگاه مردمی از دست برود، نه نزد مردم سربلند خواهیم بود و نه نزد وجدان حرفه‌ای. او بر ضرورت ثبت تاریخ و خاطرات پیشکسوتان و شهدای مطبوعات تأکید کرد و خواستار حفظ این میراث برای نسل‌های آینده شد.

لزوم تفکیک مشکلات خبرنگاران

عبدالحسین جعفری با انتقاد از کلی‌گویی درباره مشکلات خبرنگاران گفت: مسائل این حوزه باید دقیق دسته‌بندی شود. بخشی در سطح استان قابل حل است، بخشی نیاز به پیگیری ملی و وزارتخانه‌ها دارد و بخشی هم نیازمند اصلاح قانون است. پس از تفکیک، باید برای هر کدام راهکار روشن تعیین و در صورت نیاز از مسیر نمایندگان مجلس پیگیری شود. او از توجه استاندار به مسائل رسانه‌ای ابراز امیدواری کرد و خواستار تداوم چنین نشست‌هایی شد.

پرسشگری کافی نیست باید پاسخگوی وجدان و مردم هم باشیم

منصور گلناری با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران معمولاً پرسشگر شناخته می‌شوند اما در چنین روزهایی باید خود را در جایگاه پاسخگویی قرار دهیم. تا چه اندازه در برابر وجدان، مردم و مسئولیت حرفه‌ای‌مان عمل کرده‌ایم؟

وی با انتقاد تند از نگاه موجود به بازنشستگی گفت: بازنشستگی نباید به معنای خانه‌نشینی باشد. فردی که با هزینه کشور تجربه اندوخته، نباید صرفاً به دلیل پایان دوره اداری کنار گذاشته شود. استفاده از پیشکسوتان باید از حالت تعارف خارج و به اصل تبدیل شود.

خبرنگار باید با زمان حرکت کند

محمد شاه‌علی با یادآوری اعتصاب ۶۲ روزه مطبوعات و افزایش چشمگیر تیراژ پس از آن، بر لزوم انطباق با شرایط روز تأکید کرد: خبرنگار باید متناسب با زمان و مکان حرکت کند؛ به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ. او خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به مشکلات نسل جوان رسانه شد.

رسانه‌های داخلی در حال باختن رقابت و اعتماد هستند

محمدرضا شکرالهی پیشکسوت رسانه با هشدار صریح درباره وضعیت اعتماد عمومی به رسانه‌ها، گفت: دنیای رسانه عوض شده و رسانه‌های کلاسیک در بسیاری حوزه‌ها رقابت را به شبکه‌های اجتماعی باخته‌اند.

وی با بیان اینکه کاهش اعتماد مردم بخشی از مشکلات امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید صداقت و شفافیت را سرلوحه قرار دهند و اخبار را بدون تحریف منتشر کنند.

شکرالهی نقش رسانه‌ها را در تقویت همبستگی ملی و پرهیز از تشدید اختلافات برجسته کرد و گفت: هزینه‌های سنگین تولید خبر فقط وقتی توجیه‌پذیر است که مخاطب جذب شود.

پاسخ مسئولان: مسکن و امنیت شغلی با جدیت پیگیری می‌شود

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز با اشاره به نقش رسانه‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی استان گفت: خانه مطبوعات باید چتر حمایتی خود را بر سر همه خبرنگاران بگستراند.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای تأمین مسکن خبرنگاران فراهم است و این موضوع با همکاری دستگاه‌های متولی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

استاندار بر پایداری اینترنت، امنیت شغلی و حمایت مالی را از ملزومات کار رسانه‌ای دانست و تاکید کرد: انتقال اخلاق حرفه‌ای، دقت در کنار سرعت و نقد منصفانه از سوی پیشکسوتان به نسل جدید مورد توجه باشد.

جمالی نژاد همچنین با اشاره به آسیب‌های وارده به واحدهای صنعتی استان، ترویج روزنامه‌نگاری امیدبخش را ضروری دانست و گفت: لازم است تورهای امیدآفرین ویژه خبرنگاران برای بازدید از پروژه‌های عمرانی راه اندازی شود.

وی همچنین به احصای کامل چالش‌های معیشتی و تخصصی خبرنگاران اشاره کرد و افزود: برنامه زمان‌بندی‌شده برای حل مشکلات این قشر تدوین شده است.

در ادامه سید مهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان نیز مسکن را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر زمین مورد نیاز تأمین شود، مسئله مسکن تعدادی از خبرنگاران قابل حل است.

وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری، افزود: ضرورت دارد ساختارها بازنگری شود تا مسائل ساده سال‌ها معطل نماند.

نظام رتبه‌بندی و پیشنهادهای ملی

همچنین زهرا سعیدی مبارکه، رئیس فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس، نبود نظام رتبه‌بندی را یکی از مشکلات ساختاری دانست و گفت: اجرای این نظام لزوماً بار مالی سنگینی ندارد اما می‌تواند معیار مشخصی برای تخصص و سابقه ایجاد کند.

وی درباره بیمه مسئولیت مدنی نیز تأکید کرد و گفت: هر طرحی نیازمند پیش‌بینی منابع مالی است.

سعیدی همچنین خواستار پرهیز از تبدیل مسائل آبی بین استان‌ها به اختلاف مردمی شد و گفت: از پیشنهاد نشست مشترک خبرنگاران چهار استان استقبال می‌شود.

رسانه نماد افکار عمومی است

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، رسانه را بهترین بستر انعکاس واقعیت‌ها و دردهای جامعه دانست و گفت: بی‌توجهی به رسانه به معنای نادیده گرفتن نقش مردم است.

وی با اشاره به نبرد شناختی دشمن، بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و اعتماد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه خبرنگاران خواند.

همچنین احسان مشگلانی، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری نیز بر پالایش آمار خبرنگاران واقعی، تثبیت تشکل‌های مطبوعاتی و احیای طرح‌های رفاهی متوقف‌شده مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها تأکید کرد.

نشست پیشکسوتان رسانه اصفهان در نهایت به این جمع‌بندی رسید که حل مشکلات صنفی خبرنگاران، بازگرداندن اعتماد عمومی و استفاده واقعی از تجربه پیشکسوتان، سه ضلع اصلی نجات حرفه رسانه در شرایط امروز است.