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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

پیام تبریک عراقچی در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شعام

پیام تبریک عراقچی در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شعام

وزیر امور خارجه، در پی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی پیامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پی انتصاب سردار محسن رضایی به عنوان دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی منتشر شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی

انتصاب جنابعالی به سمت نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک می‌گویم. اعتماد معظم له و رئیس جمهور به شما برای پذیرش این مسئولیت خطیر، حاصل سال‌ها تجربه، مجاهدت و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی و مدیریتی و مواجهه نزدیک با پیچیده‌ترین مسائل راهبردی کشور است؛ تجربه‌ای که در شرایط پر مخاطره کنونی و در محیطی به‌شدت متحول، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایفای این نقش مهم به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه همچون گذشته، در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اسلامی و در هماهنگی نزدیک با شورای عالی امنیت ملی، همه ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در مسیر پیشبرد منافع ملی، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تأمین و تحکیم امنیت پایدار کشور به کار خواهد گرفت.

با تبریک مجدد این انتصاب شایسته، از درگاه خداوند مقتدر برای جنابعالی در این مسیر، توفیق روزافزون و سربلندی در خدمت به ملت شریف ایران و صیانت از مصالح و منافع ملی کشور را خواستارم.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

کد مطلب 6913345
محسن صمیمی

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