تعداد پایگاه های امداد و نجات در زنجان به ۱۹ پایگاه افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمتالله هاشمی ظهر دوشنبه با حضور در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه و بهویژه خبرگزاری مهر، اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی، رصد مسائل و انعکاس مشکلات مردم دارند و گزارشهای دقیق و منصفانه رسانهها میتواند به مدیران و مجموعه حاکمیت برای تصمیمگیری بهتر و اصلاح امور کمک کند.
وی با بیان اینکه نتیجه اصلاح بسیاری از فرآیندها در نهایت کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود، افزود: یکی از ویژگیهای ارزشمند رسانه، پرهیز از نگاه تکبعدی و توجه به همه ابعاد موضوعات است و زمانی که یک رسانه بدون غرض شخصی و با رعایت عدالت و انصاف مسائل را مطرح میکند، گزارشهای آن میتواند در مسیر اصلاح امور و خدمترسانی بهتر به مردم مؤثر باشد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با تأکید بر اینکه هلالاحمر نیز خود را بینیاز از نقد و انعکاس نقاط ضعف نمیداند، گفت: هیچ مجموعهای ادعا نمیکند که فاقد نقص است و طبیعی است که هر سازمانی متناسب با شرایط و امکانات خود با برخی مشکلات مواجه باشد؛ بخشی از این مشکلات نیز ریشه در کمبودهای زیرساختی و منابع دارد که برطرف کردن آنها نیازمند زمان، اعتبار و برنامهریزی است.
هاشمی ادامه داد: برای نمونه، در حوزه نیروی انسانی ممکن است بر اساس استانداردهای موجود به تعداد مشخصی نیرو نیاز داشته باشیم، اما نیروی موجود کمتر از میزان مورد نیاز باشد. وقتی یک مجموعه با کمبود نیروی انسانی مواجه است، طبیعی است که فشار کاری بیشتری بر نیروهای موجود وارد شود و در چنین شرایطی احتمال بروز خطا نیز افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه این کمبودها نباید مانع تلاش برای خدمترسانی به مردم شود، افزود: با وجود همه مشکلات و محدودیتها، مجموعه هلالاحمر استان زنجان تلاش کرده است با تمام ظرفیت و توان خود برای باز کردن گرههای مردم و توسعه خدمات اقدام کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به روند توسعه خدمات این جمعیت در سالهای اخیر، تصریح کرد: اگر عملکرد مجموعه را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کنیم، میتوان گفت اتفاقات خوبی در حوزه توسعه خدمات رقم خورده و این توسعه از نگاه مدیریتی قابل قبول است.
هاشمی افزود: از آغاز شکل گیری پایگاه های امداد و نجات در کشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ تعداد ۹ پایگاه احداث شده بود که این تعداد از دو سال گذشته تاکنون به ۱۷ پایگاه رسیده است.
نقش رسانهها در شناسایی و رفع مشکلات و توسعه فعالیت ها
وی در ادامه داد با تأکید بر اهمیت تعامل هلالاحمر با رسانهها گفت: رسانهها میتوانند در شناسایی نقاط ضعف و انعکاس مشکلات نقش مؤثری داشته باشند و اگر در جایی نقصی وجود دارد، بیان دقیق و منصفانه آن از سوی رسانهها میتواند به مجموعه مدیریتی برای رفع مشکل کمک کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان افزود: قطعاً اگر رسانهها مسائل و کاستیهای موجود را به شکل دقیق، منصفانه و بدون نگاه شخصی مطرح کنند، این موضوع میتواند به مجموعههای اجرایی کمک کند تا مشکلات را بهتر ببینند و برای رفع آنها تصمیم مناسبتری بگیرند.
هاشمی با قدردانی از همکاری خبرگزاری مهر با جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: خبرگزاری مهر از جمله رسانههایی است که تعامل خوبی با مجموعه هلالاحمر دارد و در انعکاس اخبار و موضوعات مهم همکاری مناسبی با ما داشته است.
وی ادامه داد: ما نیز تلاش کردهایم موضوعات مهم و اقدامات انجام شده را در اختیار رسانهها قرار دهیم تا مردم در جریان فعالیتها، اقدامات و همچنین مسائل و مشکلات موجود قرار بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با بیان اینکه اطلاعرسانی دقیق یکی از الزامات خدمترسانی است، گفت: مردم حق دارند در جریان عملکرد دستگاهها قرار بگیرند و بدانند مجموعههای مختلف برای حل مشکلات و توسعه خدمات چه اقداماتی انجام میدهند.
هاشمی تأکید کرد: هلالاحمر خود را در برابر مردم مسئول میداند و هدف اصلی ما این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، گرهی از مشکلات مردم باز کنیم و در مواقع نیاز در کنار آنان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: از رسانهها انتظار داریم ضمن انعکاس اقدامات و خدمات انجام شده، هرجا که نقص یا کاستی وجود دارد نیز آن را به شکل منصفانه و دقیق مطرح کنند؛ چراکه این همکاری و تعامل میتواند در نهایت به اصلاح امور، کاهش مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مردم منجر شود.
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