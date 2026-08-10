تأکید مسئولان فریدن بر ضرورت نقد منصفانه و روایت صحیح خدمات توسط رسانه

به گزارش خبرنگار مه، فرماندار، فرمانده ناحیه سپاه و مدیران ارشد شهرستان فریدن عصر دوشنبه در نشست مشترک با خبرنگاران، از نقش کلیدی اصحاب رسانه در توسعه و اصلاح امور قدردانی کردند.

در این نشست، محسن پاشایی، فرمانده سپاه ناحیه فریدن، با اشاره به اهمیت روایتگری درست در مقابله با جنگ‌های رسانه‌ای، خبرنگاران را در نقش اول حوادث اخیر معرفی کرد. وی اظهار داشت که رسانه‌ها با روایت صحیح، می‌توانند جلوی حاشیه‌سازی‌ها را گرفته و با پیگیری مطالبات، به حل مشکلات شهری و اجتماعی کمک کنند.

بهرام خواجه‌سعیدی، فرماندار فریدن نیز ضمن اشاره به اینکه نقد مبتنی بر واقعیت، پیشران اصلاح امور است، خاطرنشان کرد: مسئولان برای اصلاح عملکرد خود به نقد منصفانه نیاز دارند. وی همچنین بر ضرورت انعکاس خدمات نظام در کنار شنیدن صدای مردم توسط رسانه‌ها تأکید کرد.

خدیجه عباسی، معاون عمرانی فرمانداری فریدن نیز با اشاره به تعهد و صداقت خبرنگاران، خواستار حمایت بیشتر مسئولان از این قشر شد و گفت: حمایت از خبرنگاران، حمایت از سرمایه فرهنگی جامعه است.

در این نشست، ضمن تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران فریدن در عرصه اطلاع‌رسانی، بر لزوم تقویت تعامل سازنده میان مدیریت شهری و رسانه‌ها جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه تأکید شد.