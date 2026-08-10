سعید صنعتی‌منفرد روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان شرکت آب منطقه‌ای و رسانه‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها از ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم مرتبط با مدیریت مصرف، افزایش حساسیت عمومی نسبت به وضعیت منابع آب و تبدیل موضوع حفاظت از آب به یک مطالبه و رفتار اجتماعی برخوردارند.

وی افزود: امروز مدیریت مصرف آب تنها با اجرای طرح‌ها و اقدامات فنی و اجرایی امکان‌پذیر نیست و در این مسیر باید از ظرفیت مردم و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اصلاح الگوی مصرف به شکل جدی استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان ادامه داد: امیدواریم با شکل‌گیری یک تعامل دوسویه و مستمر میان رسانه‌ها و مجموعه آب منطقه‌ای، بتوان از ظرفیت اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب بیش از گذشته استفاده کرد

.

صنعتی‌منفرد با بیان اینکه رسانه‌ها با توجه به ظرفیت اثرگذاری خود، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب دارند، گفت: رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری مهر و ایرنا در خط مقدم اطلاع‌رسانی قرار دارند و با تلاش‌های شبانه‌روزی برای انعکاس دستاوردها و خدمات دولت تلاش می‌کنند که قدردان زحمات آنها هستیم.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی، می‌توانند با طرح مسائل و مشکلات حوزه آب، زمینه مطالبه‌گری صحیح، افزایش حساسیت جامعه نسبت به وضعیت منابع آبی و مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از این منابع را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب یک مسئولیت همگانی است، خاطرنشان کرد: تحقق این مهم به همکاری همه بخش‌های جامعه، به‌ویژه رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان نیاز دارد و باید تلاش کنیم فرهنگ حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه در جامعه نهادینه شود.

صنعتی‌منفرد افزود: در شرایطی که منابع آب با محدودیت‌هایی مواجه است، همراهی مردم و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در کنار اقدامات اجرایی دستگاه‌های متولی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب داشته باشد.