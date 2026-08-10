۲۸ متخصص در بیمارستان اردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد روحانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتقای سطح درمان شهرستان از نظر تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص، از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه بهداشت و درمان اردستان در یک سال گذشته بوده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، روند تأمین و تجهیز بیمارستان به دستگاه‌های تخصصی از جمله MRI، ماموگرافی، رادیولوژی و تجهیزات آندوسکوپی دنبال شده و بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده یا در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خاطرنشان کرد: پروژه احداث محل دستگاه MRI حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل ساختمان و انجام مراحل باقی‌مانده، این دستگاه تا پایان سال راه‌اندازی شود.

روحانی تصریح کرد: دستگاه ماموگرافی با اعتباری حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان خریداری شده و به همراه تجهیزات جانبی آماده بهره‌برداری است؛ همچنین پروژه رادیولوژی نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در روزهای آینده به مرحله بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی بیان کرد: دستگاه کولونوسکوپی نیز با اعتباری حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان تأمین شده و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان ارائه این خدمت تخصصی در بیمارستان اردستان فراهم می‌شود.

رئیس بیمارستان اردستان اضافه کرد: یک دستگاه اکوکاردیوگرافی نیز با مشارکت یکی از خیران به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری شده و طی روزهای آینده به بیمارستان تحویل داده خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۸ تا ۲۹ متخصص در بیمارستان فعالیت دارند و یک متخصص اورولوژی نیز به‌زودی به مجموعه اضافه خواهد شد که امکان انجام برخی اعمال تخصصی حوزه کلیه و مجاری ادراری را در اردستان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: برای اصلاح و تعویض سیستم فاضلاب و لوله‌کشی آب بیمارستان نیز قراردادی به ارزش حدود ۳۲ میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است که مدت اجرای این طرح پنج ماه پیش‌بینی شده است.

رئیس بیمارستان اردستان یادآور شد: پانسیون بیمارستان با پیشرفت ۱۰۰ درصدی آماده بهره‌برداری است و طرح‌های اصلاح و بهسازی راهروها و محوطه بیمارستان نیز در حال اجراست.

وی ادامه داد: ایجاد مجمع خیران سلامت بیمارستان نیز در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت خیران برای تأمین تجهیزات و رفع نیازهای زیرساختی بیمارستان استفاده خواهد شد.

رئیس بیمارستان اردستان خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی اردستان در حال حاضر حدود ۶۴ میلیارد تومان بدهی دارد که تأمین منابع مالی برای پرداخت این بدهی‌ها و رفع مشکلات جاری بیمارستان، نیازمند حمایت مسئولان، خیران و مجموعه‌های شهرستان است.

روحانی تصریح کرد: برخی تجهیزات و زیرساخت‌های بیمارستان نیز به دلیل هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری نیازمند تأمین اعتبار است و استفاده از ظرفیت خیران و مشارکت مجموعه‌های شهرستان می‌تواند در رفع این مشکلات مؤثر باشد.

وی بیان کرد: هدف مجموعه درمانی شهرستان این است که با حفظ نیروهای متخصص و تأمین تجهیزات به‌روز، خدمات تخصصی بیشتری در داخل شهرستان ارائه شود تا بیماران برای دریافت خدمات درمانی کمتر نیازمند اعزام به شهرهای دیگر باشند.

رئیس بیمارستان اردستان یادآور شد: با توجه به قدمت بالای ساختمان بیمارستان، موضوع احداث بیمارستان جدید نیز قابل پیگیری است و در صورت تأمین اعتبار و همراهی مجموعه‌های مسئول، می‌توان برای ساخت یک بیمارستان جدید و رفع مشکلات زیرساختی موجود برنامه‌ریزی کرد.