همکاری پارک علم و فناوری و بهزیستی برای اشتغال فناورانه مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه نشست مشترک پارک علم و فناوری و ادارهکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با هدف بررسی ظرفیتهای موجود برای توسعه نوآوریهای بهزیستیمحور و طراحی مسیرهای جدید توانمندسازی و اشتغال جامعه هدف برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای فناورانه استان و نیازهای حوزه بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر استفاده هدفمند از توان شرکتهای دانشبنیان و فناور برای حل مسائل و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار تأکید کردند.
ظرفیت ۲۶۰ هسته فناور برای اشتغال مددجویان
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: پارک علم و فناوری میتواند در سه سطح ستادی، مراکز توانبخشی و سطح مستقیم جامعه هدف، خدمات مورد نیاز بهزیستی و مددجویان را ارائه کند.
سید نصرالله افتخاری با اشاره به استقرار ۲۶۰ هسته فناور در پارک علم و فناوری استان افزود: تشکیل یک دفتر مشترک و طبقهبندی توانمندیهای مددجویان برای معرفی سریع آنها به شرکتهای دانشبنیان میتواند روند اشتغالزایی جامعه هدف بهزیستی را سرعت ببخشد.
وی ادامه داد: پارک علم و فناوری استان آمادگی دارد از طریق دورههای آموزش فشرده و مهارتآموزی، مددجویان را برای ورود به مشاغل با سطح درآمد بالاتر در شرکتهای فناور آماده کند.
افتخاری تصریح کرد: مسیرهای اشتغال در پارک علم و فناوری همواره باز است و هدف ما فعالسازی ظرفیتهای موجود برای ایجاد فرصتهای واقعی اشتغال است
خروج مددجویان از چرخه وابستگی با اشتغال پایدار
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به گستردگی فعالیتهای این سازمان گفت: بیش از ۵۵ هزار مددجو در حوزههای مختلف زیر پوشش بهزیستی استان قرار دارند و هدف اصلی، توانمندسازی چندجانبه آنها برای خروج از چرخه وابستگی و ورود به چرخه تولید و اشتغال پایدار است.
مهران کشاورز افزود: باید با انتخاب گروه محدودی از مددجویان، مسیری طراحی شود که خروجی آن اشتغال و درآمد واقعی و پایدار باشد و صرفاً به برگزاری دورههای آموزشی محدود نشود.
وی با اشاره به تخصیص ۲۱۶ میلیارد تومان اعتبار در حوزه اشتغالزایی استان طی سال گذشته، بیان کرد: لازم است در شیوه اجرای این اعتبارات بازنگری شود و روشهایی که بازدهی بیشتری دارند، مورد استفاده قرار گیرند.
طراحی مسیر مشترک برای نوآوری و کارآفرینی
معاون پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشریح سه سطح همکاری میان دو مجموعه گفت: ارائه خدمات به ستاد بهزیستی، مراکز توانبخشی و مخاطبان نهایی، سه محور اصلی همکاری مشترک را تشکیل میدهد.
سید عباس حسینی، احصای فهرست نیازها، منتورینگ، بازاریابی نوین، فعالیتهای ترویجی و آموزشی و ایجاد مرکز رشد و کارآفرینی مشترک را از راهکارهای عملیاتی این همکاری عنوان کرد.
وی تأکید کرد که استفاده از ظرفیت فناوران میتواند به توسعه راهکارهای نوآورانه در حوزه بهزیستی و ایجاد فرصتهای جدید برای جامعه هدف کمک کند.
راهاندازی خانه نوآوری بهزیستی
مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان نیز بر آمادگی این مجموعه برای راهاندازی خانه نوآوری بهزیستی تأکید کرد.
حسین خلیلی برگزاری رویدادها و بوتکمپهای اشتغال مهارتی را از دیگر برنامههای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: فعالسازی ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی مددجویان میتواند زمینهساز شکلگیری مسیرهای جدید برای توانمندسازی جامعه هدف باشد.
معرفی فناوریهای نوین در حوزه توانبخشی
در ادامه این نشست، فناوران و کارشناسان حاضر به معرفی دستاوردها و خدمات تخصصی خود پرداختند.
دکتر باقرزاده از شرکت دانشبنیان رسا صنعت پرند، سامانههای نوین در حوزه فناوری شناختی و نوروساینس دیجیتال را تشریح کرد.
محمد ثقفی از شرکت خلاق دانشپویان ارجان نیز سامانه آموزشی «ایدیتو» را با هدف پرورش خلاقیت و کارآفرینی در کودکان و نوجوانان معرفی کرد.
همچنین مجید کاظمی، فناور علوم شناختی، بر توسعه ابزارهای بومی عصببازخورد و ارزیابی شناختی برای کاربردهای توانبخشی و آموزشی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر تداوم همکاری میان پارک علم و فناوری و بهزیستی استان، شناسایی نیازهای فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و حرکت به سمت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای جامعه هدف تأکید شد.
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