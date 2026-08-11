به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد گلخانه‌های شهرستان رزن با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید و اشتغال اظهار کرد: وظیفه ما این است که شرایط را برای فعالیت مردم در عرصه تولید و پیشرفت فراهم کنیم و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب قانون برای رفع موانع موجود تلاش کنند.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند احداث گلخانه باید تا حد امکان زمینه تحقق مطالبات مردم و اجرای طرح‌ها فراهم شود مگر اینکه اجرای یک طرح موجب ضرر به فرد یا مجموعه دیگری شود که در این صورت موضوع باید بر اساس ضوابط بررسی شود.

فرماندار رزن با اشاره به ظرفیت تسهیلاتی موجود برای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا گفت: تسهیلات مناسبی برای شهرستان در نظر گرفته شده و باید از این منابع به‌درستی استفاده کنیم چراکه در صورت شناسایی و معرفی نشدن به‌موقع طرح‌های واجد شرایط ممکن است شهرستان از منابع و اعتبارات موجود عقب بماند.

جهانیان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید افراد دارای طرح و برنامه را شناسایی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی کنند تا بتوان از ظرفیت منابع موجود برای راه‌اندازی طرح‌ها، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای نیز وجود دارد، ادامه داد: اعتبارات باید در قالب برنامه، طرح و پروژه مشخص جذب شود و دستگاه‌های مرتبط نیز باید همکاری لازم را برای توسعه گلخانه‌ها در شهرستان داشته باشند.

فرماندار رزن با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود باید به فرصت تبدیل شوند، گفت: نباید طرح‌هایی که قابلیت ایجاد تولید، اشتغال و رونق اقتصادی دارند به دلیل فرآیندهای اداری یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها متوقف بمانند.