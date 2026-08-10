به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهوند عصر امروز دوشنبه در نشست با رسانه‌ها با بیان اینکه شرکت گاز لرستان در سال گذشته توانست ۹۸.۶ درصد بودجه سرمایه‌ای خود را جذب کند، اظهار داشت: لرستان از استان‌های محدود کشور بود که توانست این میزان بودجه را جذب کند.

گازرسانی به بیش از ۲۴۰۰ روستای لرستان

وی با اشاره به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان از سوی شرکت گاز لرستان، عنوان کرد: اجرای طرح «همیار ملی گاز» نیز یکی از اقدامات صورت‌گرفته بوده که در این حوزه نیز لرستان رتبه برتر کشور را از آن خود کرد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: با نزدیک‌شدن به فصل سرما، ما وظیفه داریم که در مصرف حامل‌های انرژی و به‌ویژه گاز مسئولانه‌تر عمل کنیم، صرفه‌جویی به معنای مصرف درست، منطقی از طریق تنظیم دما، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و سرویس به‌موقع بخاری‌ها و موتورخانه‌ها است.

سپهوند در ادامه سخنان خود با اشاره به کل روستاهای لرستان سه هزار و ۴۸۷ مورد است که از این تعداد دو هزار و ۴۶۶ مورد واجد شرایط گازرسانی هستند، افزود: تا کنون دو هزار و ۴۲۵ روستای استان گازرسانی شده است.

وی با تأکید بر اینکه گازرسانی به ۴۱ روستای استان در دستور کار است، تصریح کرد: ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در لرستان ۹۹.۵۴ درصد است.

گازرسانی به تنها شهر بدون گاز لرستان تا قبل از شروع فصل سرما

مدیرعامل شرکت گاز لرستان همچنین با بیان اینکه در استان ۳۳ شهر داریم که از این تعداد ۳۲ مورد گازرسانی شده‌اند، بیان داشت: شهر «تیتکان بزنوید» باقی‌مانده که گازرسانی شود.

سپهوند، عنوان کرد: برنامه این است که تا قبل از شروع فصل سرما گازرسانی به شهر هم انجام شود.

وی افزود: ضریب نفوذ گازرسانی شهری لرستان نیز ۹۹.۹ درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، یادآور شد: در مجموع ضریب نفوذ گازرسانی در لرستان ۹۹.۹ درصد است و لرستان یک استان سبز در این راستا به شمار می‌رود.

گازرسانی به ۴ هزار واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی لرستان

سپهوند، گفت: همچنین چهارهزار واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی در استان تا کنون گازرسانی شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۳ روستای لرستان گازرسانی شد، گفت: ۳۹۷ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی نیز در استان طی سال گذشته گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تعداد مشترکان گاز در این استان را ۶۶۴ هزار و ۱۹۶ مورد عنوان کرد و گفت: همچنین ۳۱۰ هزار و ۷۳۰ علمک گاز در استان نصب شده است.