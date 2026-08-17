جمشید درستکار در گفتگو خبرنگار مهر با بیان اینکه طرحهای گازرسانی به هفت روستا در شهرستانهای ارومیه، سلماس، خوی و سردشت در حال اجراست، اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، ۶۶۸ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
وی افزود: برای اجرای عملیات گازرسانی به این هفت روستا، در مجموع ۶۰ کیلومتر شبکه گاز اجرا شده و تاکنون ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای پیشبرد این طرحها هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به آخرین وضعیت گازرسانی روستایی در آذربایجان غربی گفت: این استان دارای ۲ هزار و ۸۴۵ روستاست که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۶۴ روستا قابلیت گازرسانی دارند و تاکنون گاز طبیعی به ۲ هزار و ۷۴ روستا رسیده است.
درستکار عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی در ۱۷۸ روستای استان در جریان است و تلاش میشود طرحهای باقیمانده با توجه به ظرفیتها و منابع موجود به مرحله بهرهبرداری برسند؛ با این حال، به دلیل محدودیتهای موجود، توسعه گسترده شبکه گازرسانی در مقطع کنونی در دستور کار شرکت قرار ندارد.
وی با بیان اینکه ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ خانوار روستایی آذربایجانغربی از گاز طبیعی بهرهمند هستند، اظهار کرد: ضریب بهرهمندی خانوارهای روستایی استان از شبکه گاز طبیعی به ۹۰ درصد رسیده که نشاندهنده گسترش قابل توجه زیرساختهای انرژی در مناطق روستایی است.
درستکار همچنین از قرار گرفتن شهرستانهای اشنویه، میاندوآب، چایپاره، چهاربرج، شوط و نقده در فهرست شهرستانهای سبز استان خبر داد و گفت: در این شهرستانها بخش عمده روستاها و خانوارهای هدف از شبکه گاز طبیعی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر قطور خوی تنها شهر آذربایجانغربی است که هنوز از گاز طبیعی بهرهمند نشده است؛ البته شبکه داخلی گاز این شهر اجرا شده و برای تکمیل فرآیند گازرسانی، تنها ۱۰ کیلومتر از خط تغذیه آن باقی مانده است که با اجرای این بخش، زمینه اتصال شهر به شبکه گاز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: توسعه گازرسانی علاوه بر تأمین انرژی پایدار برای خانوارها، نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای روستایی، کاهش استفاده از سوختهای مایع و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار دارد و شرکت گاز تکمیل طرحهای نیمهتمام و افزایش بهرهمندی مناطق روستایی را در چارچوب منابع و اعتبارات موجود دنبال میکند.
درستکار تأکید کرد: با تکمیل طرحهای در دست اجرا، روند افزایش بهرهمندی مناطق روستایی آذربایجانغربی از گاز طبیعی ادامه خواهد داشت و تلاش میشود خدماترسانی به روستاهای واجد شرایط با اولویت مناطق باقیمانده دنبال شود.
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