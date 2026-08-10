محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، در روز سهشنبه از ساعت هشت تا ۱۲ در حوالی پایگاه هوایی انجام میشود .
وی اضافه کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.
فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیمهای خنثیسازی قرار گرفته است.
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