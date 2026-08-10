  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر انجام می‌شود

عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر انجام می‌شود

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: انفجار روز سه شنبه بیستم مردادماه، در قالب عملیات خنثی‌سازی و کنترل شده، با هماهنگی انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، در روز سه‌شنبه از ساعت هشت تا ۱۲ در حوالی پایگاه هوایی انجام می‌شود .

وی اضافه کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

کد مطلب 6913566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها