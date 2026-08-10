به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، از شناسایی ۱۰۱ مدیر متخلف مدرسه در جریان بررسی روند ثبتنام دانشآموزان خبر داده و گفته است بخش عمده این تخلفات مربوط به دریافت وجه اجباری از والدین بوده است.
وی گفت: تخلفات در جریان نظارت بر فرآیند ثبتنام مدارس شناسایی شده است.
به گفته او، دریافت وجه اجباری از والدین برای ثبتنام دانشآموزان یکی از اصلیترین موارد تخلف گزارششده در این بررسیها بوده است.
موضوع دریافت وجه هنگام ثبتنام مدارس دولتی، یکی از مسائلی است که هر سال با آغاز فصل ثبتنام دانشآموزان مورد توجه خانوادهها و آموزشوپرورش قرار میگیرد.
در حالی که برخی مدارس برای فعالیتهای فوقبرنامه یا ارائه خدمات آموزشی مبالغی را از خانوادهها دریافت میکنند، دریافت اجباری وجه در زمان ثبتنام همواره محل انتقاد و شکایت والدین بوده است.
بهارلو درباره جزئیات برخورد با ۱۰۱ مدیر شناساییشده، از جمله اینکه آیا برای آنها پرونده انضباطی یا اداری تشکیل شده یا چه مجازاتی در نظر گرفته شده است، توضیح بیشتری ارائه نکرده است.
شناسایی این تعداد مدیر در جریان فرآیند ثبتنام، بار دیگر موضوع نظارت بر مدارس و نحوه دریافت مبالغ از خانوادهها را مطرح کرده است؛ موضوعی که برای بسیاری از والدین، بهخصوص در آغاز سال تحصیلی، یکی از دغدغههای اصلی محسوب میشود.
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