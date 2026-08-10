نگرانی واشنگتن از سرقت فناوری پاتریوت در صورت اعطای مجوز به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، تلگراف گزارش داد که واشنگتن نگران است که در صورت اعطای مجوز تولید به اوکراین، فناوری موشک پاتریوت به سرقت برود.

این روزنامه به نقل از منابعی نوشت: آنها (در آمریکا) به تضمین‌هایی نیاز دارند که این اطلاعات طبقه‌بندی شده به سرقت نرود. دولت آمریکا از مواردی از سلاح‌های ارسال شده به اوکراین توسط متحدانش که از بازار سیاه اروپا سر در می‌آورند، آگاه است.

مجله آتلانتیک پیش از این به نقل از منبعی در کنگره آمریکا گزارش داده بود که شرکت های دفاعی آمریکایی، ریتیون و لاکهید مارتین، که سیستم دفاع هوایی پاتریوت و موشک‌های رهگیر آن را تولید می‌کنند، نگرانند که اعطای مجوز تولید موشک برای این سیستم‌ها به کی‌یف یک رقیب ایجاد کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که واشنگتن هنوز در مورد اعطای مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت به اوکراین تصمیمی نگرفته است.

فایننشال تایمز همچنین به نقل از منابعی گزارش داد که ترامپ درخواست ولودیمیر زلنسکی برای تأمین موشک‌های رهگیر اضافی برای اوکراین را در جلسه‌ای در دفتر بیضی شکل رد کرده است. به گفته این روزنامه، ترامپ تصمیم خود را با اشاره به کمبود موشک در خود آمریکا و استفاده زیاد از آنها در عملیات جنگی در خاورمیانه توجیه کرد.

مسکو بارها اعلام کرده است که تأمین تسلیحات غربی برای اوکراین قادر به تغییر مسیر درگیری نیست؛ بلکه آن را طولانی‌تر می‌کند و مانع از دستیابی به یک توافق سیاسی و دیپلماتیک می‌شود.